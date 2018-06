Jon Dahl Tomasson: "Eriksen es más decisivo en goles y asistencias que Modric"

29/06/2018 - 19:13

El exinternacional danés y actual asistente técnico de la selección de Dinamarca Jon Dahl Tomasson cree que su compatriota Christian Eriksen es "más decisivo en términos de goles y asistencias" que el croata Luka Modric, y considera que se impondrá este domingo en el duelo entre ambos en los octavos de final del Mundial.

SOCHI (RUSIA), 29 (Reuters/EP)

"Eriksen es más decisivo en términos de goles y asistencias", explicó el exdelantero de 41 años en el centro de entrenamiento de Dinamarca ubicado en la costa del Mar Negro. Tomasson, goleador histórico de su país, alabó las habilidades de Modric y sus cuatro títulos de Liga de Campeones con el Real Madrid, pero cree que Eriksen se impondrá en la batalla táctica.

"Es un fantástico jugador de equipo, tiene una gran energía y corre muchísimo, tanto a una intensidad alta como normal", sostuvo el exjugador del AC Milan sobre el centrocampista del Tottenham Hotspur.

Las estadísticas de la FIFA respaldan la evaluación de Tomasson sobre Eriksen. El mediocentro de 26 años recorrió cerca de 36 kilómetros, más que cualquier otro jugador en el torneo, en una fase de grupos en la que jugó cada uno de los minutos disputados por Dinamarca.

"He marcado un gol y tuve una asistencia (...) y como equipo hemos sido capaces de superar la fase de grupos", dijo Eriksen a periodistas al hacer un balance su participación en lo que va del Mundial. Consultado sobre la comparación entre él y Modric, Eriksen optó por la diplomacia. "No me considero peor que él", dijo escuetamente.