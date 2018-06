Luis Suárez: "Estoy muchísimo mejor que en el primer partido"

29/06/2018 - 23:26

El internacional uruguayo Luis Suárez ha asegurado que se encuentra "muchísimo mejor" que cuando comenzó el Mundial de Rusia y que afronta con muchas ganas y "motivación" el duelo de octavos de este sábado ante Portugal (20.00 horas), donde deben "priorizar a nivel grupal".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Estoy muchísimo mejor que en el primer partido. Uno, a nivel personal, siempre se exige mucho, es muy autocrítico. No necesitamos otra motivación que ver lo que nos jugamos mañana. Son los octavos de final de un Mundial, contra el último campeón de Europa. Todo el apoyo que estamos teniendo es otra motivación extra. Tenemos que prepararnos para dar lo mejor y que si algo va mal podamos quedarnos tranquilos porque nadie se guardó nada", declaró en rueda de prensa junto al seleccionador Óscar Tabárez.

En este sentido, el barcelonista explicó que en ningún momento especularon con perder ante Rusia para ir por la parte 'amable' del cuadro. "Es la mentalidad. El objetivo era clasificarnos y hacer la mayor cantidad de puntos posible. Nosotros no especulamos, porque es un Mundial, y para intentar ganar el Mundial tienes que ganar a cualquier rival, a los mejores", indicó.

Sobre el hecho de enfrentarse a Cristiano Ronaldo, Suárez afirmó que la sensación es "diferente" a cuando se miden FC Barcelona y Real Madrid. "La rivalidad que tenemos con Cristiano allá es totalmente diferente. Esto es un Mundial, el sentimiento que hay por la camiseta es especial. Va a ser un partido en el que todos van a querer hacer lo mejor", subrayó.

También habló de su previsible enfrentamiento particular con Pepe. "Son defensores que han estado en lo máximo del fútbol, como Pepe, que ha estado muchísimos años en el Real Madrid. Debemos ser conscientes de que no juego solo yo contra Pepe, sino que somos once contra once. Debemos priorizar a nivel grupal; en Uruguay dependemos muchísimo de cómo estemos colectivamente. Para ganar un partido de estas características necesitas que el equipo esté compacto, con todas las ganas para poder ganar", expresó.

En otro orden de cosas, el delantero azulgrana comentó su relación con Edinson Cavani. "Tratamos de ayudarnos de la mejor manera posible para que el equipo siga avanzando. No nos pusimos ningún objetivo a nivel personal ninguno de los dos, sino que Uruguay siga avanzando de la mejor manera posible", manifestó.

Además, Suárez valoró la actuación del VAR durante el torneo. "Se comenta no sólo lo de los penales, sino que ya no se protesta tanto. Hay que ser más consciente y pensar más en el equipo", aseveró.

Por último, aseguró que no les preocupa el calor que pueda llegar a darse en el Estadio Fisht de Sochi. "Llevamos muchos años de trayectoria, estás acostumbrado a jugar a cualquier temperatura. Aquí es especial, porque puede haber mucha humedad, mucho calor, te hace ahogarte un poco más y que se te seque más la boca. Para eso está la preparación previa; hay que esperar a mañana, que va a hacer menos calor que hoy e incluso podría llover", finalizó.