Hareide: "Veréis a una Dinamarca diferente de lo que se ha visto hasta el momento"

30/06/2018 - 18:35

El seleccionador de Dinamarca, Age Hareide, ha afirmado este sábado que los aficionados y periodistas daneses verán a un equipo "diferente de lo que se ha visto hasta el momento" en el Campeonato del Mundo, afrontando así de otra manera su partido de los octavos de final ante Croacia.

NIZHNI NÓVGOROD (RUSIA), 30 (Reuters/EP)

"Creo que veréis a una Dinamarca diferente de lo que se ha visto hasta el momento. Necesitamos jugar diferente para avanzar. Por supuesto que necesitamos defendernos pero también necesitamos atacar, más de lo que lo hemos hecho en los partidos anteriores", dijo en rueda de prensa Hareide, que dirige a una selección invicta en sus últimos 18 partidos.

El técnico noruego se mostró confiado en que Dinamarca desplegará este domingo (20.00 horas) un estilo más ofensivo en el Estadio de Nizhni Nóvgorod. "Hemos demostrado que somos capaces de jugar de muchas formas diferentes, tal como lo hicimos en la fase clasificatoria. Hemos podido trabajar con diferentes estrategias", comentó.

"En nuestro último partido contra Francia, decidimos quedarnos atrás para jugar en una zona reducida. No habíamos hecho eso antes. Siempre hemos estado presionando por salir más en la cancha, pero decidimos no hacerlo esa vez ante Francia", explicó Hareide sobre una estrategia que permitió a Dinamarca empatar sin goles en la tercera jornada del Grupo C y lograr con ello su plaza en estos octavos.