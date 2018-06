Deschamps: "Estoy muy feliz de que Mbappé sea francés"

30/06/2018 - 21:35

El seleccionador francés, Didier Deschamps, mostró su felicidad tras conseguir el pase a cuartos de final del Mundial de Rusia y destacó la actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles este sábado en la victoria frente a los argentinos (4-3).

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Mbappé es un jugador joven con muchas cualidades, pero sólo tiene 19 años. Todavía progesará mucho más", dijo el técnico galo. "Estoy muy feliz de que sea francés. Ya se ha visto que interpreta muy bien este deporte y hoy no diré lo contrario. Ha mostrado su talento en un partido importante", añadió Deschamps.

"A pesar de que tuvo que defender, eso no le impidió atacar muy bien", dijo sobre el futbolista del PSG, el gran protagonista del triunfo 'bleu' ante la 'albiceleste'.

Preguntado por el partido, el seleccionador francés afirmó que le gusta su trabajo para vivir "momentos de alegría y felicidad" como este. "Jugamos contra un gran equipo como es Argentina, con mucha experiencia. La nuestra es más joven, pero ellos están ahí y respondieron con carácter. No fue fácil", valoró.

"Hicimos todo lo posible para dar este paso. Soy el gestor, especialmente cuando las cosas no van bien", recordó el técnico. "Ahora estoy feliz por los jugadores. Han pasado meses pensando en partidos como este. No debíamos perderlo y no lo perdimos", agregó.

En relación al partido de Messi y la apuesta de Sampaoli de situarlo como 'falso 9', Deschamps aseguró que se adaptaron bien. "Pudo haber funcionado y les funcionó hasta el 2-1. Sabíamos que había esta posbilidad, pero lo hicimos bastante bien. Cuando tuvimos la posesión, crecimos y Messi no fue decisivo", sentenció el seleccionador de Francia.