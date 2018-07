Tite confirma que jugará Filipe Luis: "Marcelo está sólo para 45 o 60 minutos"

1/07/2018 - 17:45

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', ha confirmado que Filipe Luis ocupará, este lunes en el encuentro de octavos de final ante México, el lugar de Marcelo en el lateral izquierdo, ya que el madridista está sólo para jugar "45 o 60 minutos", y ha manifestado su deseo de que el equipo reproduzca el "rendimiento del último partido" ante Serbia.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Hablé con Marcelo. En una situación normal, jugaría. Lo que no puede hacer un entrenador es poner a un futbolista en una situación de inseguridad. Él quiere participar, eso muestra su responsabilidad, su compromiso. Pero está sólo para 45 o 60 minutos", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, el preparador de la 'canarinha' habló del peso de Neymar en el equipo. "Jugó mucho, jugó demasiado. Él sabe, y nosotros sabemos, el precio que pagó para estar a este nivel. Volvió a su nivel máximo, con técnica, función táctica, bajó para ayudar en el marcaje, transición con pelota, precisión de finalización y regates", manifestó.

Sobre el duelo ante los aztecas, espera que se repita "el patrón del último partido". "No voy a huir de mi responsabilidad, que es reproducir el aspecto técnico, táctico, físico, emocional, porque es decisivo, del encuentro anterior. Sé la calidad y el trabajo de la selección mexicana, tiene mi respeto. No voy a estar tratando minuciosamente situaciones específicas. Habrá ajustes, pero principalmente una expectativa de que el equipo reproduzca el rendimiento del último partido", indicó.

Por otra parte, Tite restó importancia al hecho de haber conseguido tres victorias y un empate en sus cuatro encuentros anteriores ante el 'Tri' en Copa del Mundo. "Es un dato estadístico, mirando hacia el pasado, pero hay otras referencias, como la victoria por el oro olímpico. La gente puede buscar en la memoria cosas que nos convengan", subrayó.

"En el partido anterior, todos los futbolistas tuvieron, individualmente, muy buen desempeño, y eso fortalece al equipo. Quien entró, hizo la diferencia. El equipo necesita los lobos; a veces, son lobos de características diferentes, pero con la misma importancia. Que los que entren lo hagan haciendo la diferencia, eso es la esencia", añadió.

THIAGO SILVA: "ESPERO QUE NEYMAR ESTÉ INSPIRADO COMO CAVANI Y MBAPPÉ"

Por su parte, Thiago Silva compareció junto a su seleccionador, resaltando el torneo de menos a más de sus compañeros. "Creo que nuestra evolución fue grande; sobre todo después del primer partido, muchos dijeron que la selección no jugó bien. Yo, particularmente, no estoy de acuerdo; creo que fuimos un equipo equilibrado, creamos situaciones para vencer, pero no fue posible", explicó.

"Ahora tenemos que equivocarnos lo menos posible, un error puede costar caro el trabajo hecho estos cuatro años. Toda concentración es válida para que la gente esté lo más dentro del juego posible, para no perder nuestra concentración en ninguna situación. Es un partido difícil, México, sobre todo por lo que mostró en la primera fase, hizo méritos y mereció estar aquí, como nosotros también lo merecimos. Espero que sea un gran partido y que la gente pueda merecer la clasificación ante ese gran rival", prosiguió.

Además, el defensa del PSG destacó los buenos partidos de Edinson Cavani y Kylian Mbappé, sus compañeros en el conjunto francés. "En nuestro partido será Neymar. Los dos fueron fundamentales en los partidos de su selección; incluso Di María, siendo eliminado, hizo un excelente partido. El Paris Saint-Germain está muy bien representado, nuestro equipo es muy equilibrado. Tienen la libertad para hacer aquello que saben hacer. Espero que mañana Neymar esté inspirado como ellos", expresó.

Por otra parte, analizó a los delanteros del combinado azteca: Carlos Vela, Irving Lozano y 'Chicharito' Hernández. "Son jugadores extremadamente inteligentes, saben ocupar los espacios como nadie. A 'Chicharito' ya le conozco un poco mejor, nos enfrentamos algunas veces y sé la calidad que tiene. Debemos tener todo el cuidado con ese trío de ataque, pero no sólo con ellos", concluyó.