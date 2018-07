Iniesta: "Es mi último partido con la selección, no estuvimos a la altura"

1/07/2018 - 20:17

El centrocampista de la selección española Andrés Iniesta anunció que la eliminación ante Rusia este domingo en octavos de final del Mundial 2018 fue su "último partido" como internacional, una final que sin duda no fue "como uno sueña", después de no estar "a la altura" en un cruce que se decidió en los penaltis.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, las circunstancias lo marcan. Es un momento difícil, que hemos vivido en otras ocasiones, y no hemos sido capaces de dar un salto más", indicó en zona mixta.

El ex del FC Barcelona confirmó así su despedida de la selección, en una eliminación en el Luzhniki de Moscú en la que no entró en el once titular. "Señalado no. El entrenador es el que toma las decisiones, más allá de que uno las comparta o no. El entrenador mira lo mejor para el equipo y es una lástima no haber pasado la eliminatoria. En los penaltis es muy cruel", afirmó.

"Las críticas o no críticas es lo de menos. Hoy estamos jodidos porque no hemos sido capaces de dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias, a pesar de que lo hemos intentado", explicó, sobre las dudas sobre su aportación a 'La Roja'.

El manchego se refirió al futuro de la selección. "Lo importante es volver a encontrar el camino del éxito, que no es fácil. Es más complicado de lo que parece, la selección seguirá adelante porque jugadores de nivel tiene y eso es lo que debe de intentar", dijo.

Además, Iniesta fue preguntado por la posible relación entre la destitución de Julen Lopetegui y la eliminación. "Sería ventajista. Todo tiene su importancia pero al final los que tenemos la pelota somos nosotros. Los culpables en el fútbol son los jugadores. Los que estamos en el campo y transmitimos cosas buenas o malas somos nosotros", finalizó.