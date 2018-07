Ramos: "La despedida de Zidane fue un postre amargo"

Krasnodar (Rusia), 2 jul (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, tras caer eliminado con España del Mundial 2018, realizó un balance de la temporada en clave madridista, en el que destacó el éxito de la Liga de Campeones y el "postre amargo" de la de decisión de Zinedine Zidane de cerrar su etapa en el club.

"Hoy termina nuestra temporada y, como cualquiera, hago balance. No penséis que no analizamos las cosas y no somos conscientes de nuestros errores y aciertos. Lo somos, y más por el peso que tienen en el estado de ánimo de todos aquellos que nos seguís y apoyáis. Lo vivimos con ilusión y con enorme responsabilidad", escribió Sergio Ramos, en una primera parte de un doble mensaje dedicado a su club.

Las imágenes elegidas por Ramos para lanzar su mensaje fueron de celebración por la conquista de la Liga de Campeones, levantándola al cielo rodeado por todos sus compañeros y cuerpo técnico del Real Madrid en el paseo en autobús hasta la fuente de La Cibeles, y levantando los brazos al cielo en Kiev tras el final del partido en el que derrotaron al Liverpool.

"Con el Real Madrid ha sido una temporada con sombras, bien es cierto, y con una gran luz. Las competiciones domésticas se nos atragantaron, pero volver a conquistar la Champions, por tercera vez consecutiva, ha sido un logro histórico", escribió.

"La despedida de Zidane fue un postre amargo, pero cada uno es libre de tomar sus decisiones. Agradecimiento infinito a nuestro míster", sentenció.