Sergio Ramos lanza un mensaje a Luis Rubiales por el despido de Lopetegui

El capitán de la selección repasó la temporada

Destaca que "la inestabilidad no es buena"

Foto: Reuters.

Tras caer eliminado del Mundial de Rusia, Sergio Ramos ha valorado la temporada tanto con el Real Madrid como con España en redes sociales. El camero ha reconocido que el combinado nacional no supo hacer más en esta Copa del Mundo.

La derrota ante la anfitriona parece haber dejado muy tocado a los jugadores de España, en especial, a Sergio Ramos. Si después del partido el central lloraba de rabia, ni 24 horas después hacía un llamamiento de unión, con aroma a perdón, en Instagram: "Nosotros preferimos pensar que es una nueva oportunidad para llorar, aprender, levantarse, crecerse y seguir batallando".

Uno de los mensajes a descifrar pareció estar dirigido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien destituyó a Julen Lopetegui dos días antes del debut ante Portugal: " Y cuando aún no habíamos debutado, sucedió algo que no esperábamos. No voy a valorar los actos ni las decisiones, pero la inestabilidad nunca es buena compañera".

Ramos se marcha de vacaciones y hasta primeros de agosto no retornará a la disciplina del Real Madrid, donde tendrá que prepararse para la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid el 15 de julio en Tallín.