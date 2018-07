Las notas de España en el Mundial: siete suspensos, siete aprobados y tres notables

Isco, Nacho y Diego Costa, los mejores de la Selección

De Gea, el peor de los 23 futbolistas de España

Imagen: Reuters

España ha fracasado en el Mundial de Rusia. Es un hecho. La selección española no ha pasado del empate ante Marruecos y Rusia y ha dado una imagen impropia de un equipo con un marcado estilo que en ningún momento se llegó a ver durante los partidos. Tan solo el partido ante Portugal hizo creer a los aficionados.

Durante el Mundial, Fernando Hierro utilizó a 17 jugadores dejando a seis sin participar (Kepa, Reina, Azpilicueta, Monreal, Odriozola y Saúl) en los cuatro partidos que disputó España en tierras rusas. De los que han participado, sólo Isco, Diego Costa, Aspas y Rodrigo han sacado buena nota.

1. DE GEA: SUSPENSO (0)

De 12 tiros que ha recibido, De Gea sólo ha parado uno. No ha demostrado ser el portero del Manchester United y no ha transmitido seguridad a la defensa. Sin autocrítica tras el primer partido ante Portugal y ante Rusia fue incapaz de parar mínimo un penalti.

2. CARVAJAL: SUSPENSO (3)

El lateral llegó sin ritmo al Mundial después de lesionarse en la final de la Champions League. Al madridista le ha costado entrar en la dinámica de la selección española y no ha aportado ni en defensa ni en ataque, que es donde más se le esperaba. Sin profundidad. Lo único reseñable fue el centro que le puso a Iago Aspas en el gol ante Marruecos.

3. PIQUÉ: SUSPENSO (3)

El central no ha estado a su nivel y ha cometido graves errores, como por ejemplo el penalti ante Rusia. Muchos fallos por falta de concentración. Se esperaba más de Piqué.

4. RAMOS: APROBADO (5)

El camero ha cometido menos errores que Piqué, pero tampoco ha dado la impresión de dar seguridad en la defensa. Mucho empeño y poca eficacia. Tanto Piqué como Ramos han estado muy solos. Le puede salvar el gol ante Rusia.

5. ALBA: APROBADO (5)

El lateral lo intentó todo, pero tampoco se le vio en un momento de forma adecuado. Poca profundidad y centros previsibles desde la banda. No ha tenido recambio en Monreal y ha jugado todos los minutos.

6. BUSQUETS: SUSPENSO (3)

El mediocentro del Barcelona ha estado muy solo y nunca ha sido el Busquets al que nos tiene acostumbrados. No ha movido a España con suficiente ritmo y sus pases siempre fueron horizontales. Nunca arriesgó filtrando líneas y su aportación en defensa muy nula.

7. KOKE: APROBADO (6)

Koke ha sido clave en el juego sin balón de España. Es de los centrocampistas más tácticos que tiene la selección y ha sido un apoyo para Busquets. Lástima que no haya jugado más.

8. INIESTA: APROBADO (5)

Iniesta no ha sido Iniesta, pero tampoco ha sido un jugador mediocre. El manchego nos tenía acostumbrados a la excelencia, pero en este Mundial se le ha visto sin chispa y perdiendo demasiados balones, algo a lo que no nos tenía acostumbrados.

9. SILVA: SUSPENSO (2)

Desconocido. Silva ha vuelto a defraudar en una cita mundialista, como ya ocurrió en 2010, y nunca ha dado la sensación de aportar en ataque. Muy previsible y con escasa movilidad sin balón. No se ha parecido ni una pizca al jugador del City.

10. ISCO: NOTABLE (7)

Con sus cosas, Isco ha sido el que ha tirado del carro. El malagueño ha sido el referente en ataque y el que siempre se ofrecía para recibir el balón. Ha ejercido de líder, lo ha intentado todo y sin duda será la estrella de España en la próxima Eurocopa y Mundial.

11. DIEGO COSTA: APROBADO (6)

Diego Costa ha sorprendido a muchos y ha sido el goleador de España en este Mundial con tres tantos (dos ante Portugal y uno ante Irán). Ha ofrecido soluciones recibiendo de espalda para hacer paredes y también cayendo a banda para dejar espacio libre por el centro. Lo malo es que no ha participado mucho en el ataque. Ha estado muy solo.

12. NACHO (7): NOTABLE

Nacho empezó el torneo cometiendo un error en el penalti ante Cristiano Ronaldo, pero a través de ahí ha tenido un nivel extraordinario, además aportando un gol importante en el primer partido ante Portugal. Sobrio en defensa y transmitiendo seguridad a sus compañeros. Con 11 Nachos la cosa hubiera sido bien distinta.

13. THIAGO (3): SUSPENSO

Thiago no ha aportado soluciones al centro del campo y no ha aportado en ataque. Sus pases siempre han sido muy previsibles. Además, no ha tenido autocrítica y eso en un futbolista es fundamental.

14. ASENSIO (3): SUSPENSO

Ha decepcionado. Sin minutos (solo unos pocos ante Irán) en la primera fase, Asensio fue titular en octavos de final en lugar de Iniesta, pero nunca se ofreció para tirar del equipo. Se esperaba que fuera su momento, pero parecía que no estaba sobre el terreno de juego.

15. LUCAS VÁZQUEZ (5): APROBADO

Lucas Vázquez no ha tenido prácticamente minutos y su participación en Rusia es escasa. A lo mejor su entrada ante Rusia habría sido positiva, pero eso nunca lo sabremos.

16. IAGO ASPAS (7): NOTABLE

Un gran revulsivo. Aspas, salvo el primer partido ante Portugal, ha tenido una actuación notable en este Mundial. Ha aportado bastante movilidad al ataque español y fue vital para clasificar a España como primera de grupo con un gol en el descuento ante Marruecos.

17. RODRIGO (6): APROBADO

El delantero de Valencia jugó ante Marruecos unos pocos minutos, casi los mismos que ante Rusia. El español estuvo muy activo y de sus botas salió la mejor ocasión de España que paró Akinfeev y luego la defensa al disparo de Carvajal. Muy activo como Aspas. De los pocos que se movían en ataque.