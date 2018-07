La verdad tras los penaltis del España-Rusia y el Croacia-Dinamarca: el 78% se tendrían que haber repetido

Los porteros se adelantaron en 15 de 19 lanzamientos de las tandas

Akinfeev, ruso, y Subasic, croata, no se quedaron nunca en la línea

De Gea solo se adelantó en un tiro: fue el único que encajó todos

Foto: EFE/Reuters.

La jornada del pasado domingo fue de infarto en el Mundial de Rusia. Los dos partidos de octavos de final (España-Rusia y Croacia-Dinamarca) se resolvieron en sendas tandas de penaltis. Emoción hasta el último momento saldada con las clasificaciones de rusos y croatas...y la mayoría de lanzamientos con motivos para la repetición.

El Daily Mail realiza un repaso a los penaltis tirados entre los dos partidos y el resultado es claro: 15 de los 19 penaltis de las tandas se tendrían que haber repetido al estar el portero adelantado de la línea de gol.

Igor Akinfeev y Danijel Subasic no se ajustaron a las reglas en ninguno de los tiros. El ruso paró dos de cinco y el croata tres de cinco. Por el contrario, David de Gea, que se posicionó correctamente en todos menos uno, no detuvo ningún lanzamiento de los cuatro que le dispararon.

El portero español tiene en su poder tres de los únicos cuatros lanzamientos en los que los cancerberos no se movieron de la línea. El otro lo sumó Kasper Schmeichel, que en ese caso también encajó gol.

A pesar de que los porteros no respetaron el reglamento en el 78% de los disparos, los equipos arbitrales no salieron al quite. Tampoco lo hizo el VAR, que no tiene competencia en este lance concreto del juego.