Neymar: "Los mexicanos hablaron de más y se fueron para casa"

2/07/2018 - 19:56

El internacional brasileño Neymar ha asegurado que los mexicanos, que le acusaron de tirarse mucho y simular y que este lunes han caído en octavos del Mundial ante la 'canarinha' (2-0), hablaron "de más" y que ahora se van "para casa".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Ellos hablaron de más y se fueron para casa", declaró tras el encuentro, en el que celebró el primer tanto llevándose el dedo a la boca y mandando callar a la afición mexicana. La semana pasada, el internacional mexicano Andrés Guardado afirmó que al brasileño le gustaba "exagerar las faltas" y "tirarse muchísimo".

En este sentido, considera que las críticas tratan de desestabilizarle. "Creo que es para intentar minarme más que para cualquier otra cosa. No hago mucho caso a las críticas, a veces tampoco a los elogios; eso puede distraer al futbolistas. Estos últimos dos partidos no hablé con la prensa porque no quería polémica, hay mucha gente hablando, algunos se alteran. Yo sólo tengo que jugar al fútbol, ayudar a mi equipo. Vine para ganar", insistió.

Durante el encuentro, Neymar recibió un pisotón en el tobillo por parte de Miguel Layún que no fue sancionado por el colegiado. "Me pisó y creo que fue desleal, fuera de la jugada. Ellos no pueden hacer eso", manifestó el jugador del Paris Saint-Germain.

Por último, el exbarcelonista rechaza su protagonismo en el combinado brasileño. "No quiero que sea el Mundial de Neymar, quiero que sea el Mundial de Brasil. Estoy feliz de formar parte de este grupo. La emoción es porque vengo de meses de sufrimiento por la lesión", subrayó.

"Peleé mucho para estar aquí y la emoción es una demostración de superación, de voluntad de estar con la selección, junto a mis compañeros, y representar a mi país", concluyó.