Mundial 2018 | Día 19: Inglaterra y Suecia compran los últimos billetes a cuartos del Mundial

El equipo de Southgate se impone a Colombia en la tanda de penaltis: 1-1 (4-3)

Los de Andersson derrotan a Suecia (1-0) y ya son la revelación del torneo

Imagen: Reuters.

Las selecciones de Inglaterra y Suecia se han clasificado este martes para los cuartos de final del Mundial de Rusia tras ganar a Colombia y Suiza, lo que les cita, el próximo sábado a las 16 horas, en Samara, por un puesto en semifinales.

El equipo inglés, en un partido muy bronco, se impuso al combinado cafetero en una agónica tanda de penaltis tras un 1-1 en el marcador finalizados los 120 minutos y superando un gafe histórico. Por su parte, en el probablemente duelo más apagado de toda la ronda de octavos, los escandinavos se impusieron también por la mínima a una bloqueada Suiza mediante un gol afortunado de Forsberg.

Si la previa del Colombia-Inglaterra estuvo cargada de tensión por una portada del The Sun que vinculaba a los sudamericanos con la cocaína, el partido fue una extensión de este ambiente, que se convirtió casi en bélico en el césped. El partido fue un festival de provocaciones, deslealtades, faltas y transgresiones del reglamento. Poco fútbol, pero muchos roces: como el de Henderson con Barrios o el de Cuadrado con Sterling.

El árbitro del encuentro, Mark Geiger, superado por la actuación muy cuestionable de los jugadores. Y los porteros, con poco trabajo por hacer. Harry Kane sería el que tendría el tanto más cerca, con un cabezazo en el segundo palo a balón parado. Pero, hasta el camino a vestuarios, poco fútbol, una Colombia (sin James, lesionado) pertrechada en su trinchera y una Inglaterra incapaz de ser eficaz en el barro.

En la segunda mitad, Inglaterra no tardó en anotar. Lo hizo Kane, en el 57', de penalti. A la 'Roca' Sánchez solo le faltó disparar con un arma al delantero del Tottenham, con el agaravante de que su descarado agarrón fue delante del colegiado. El '9', con el olfato de siempre, marcaba para convertirse en el Pichichi del Mundial.

Colombia tuvo que volcarse, pero no lo hizo hasta el tramo final, con serias dificultades para crear peligro. En un error de Walker, Bacca recuperó y la cedió a Cuadrado, que la envió a las nubes. Uribe hizo volar (casi literalmente) a Pickford...y llegó Yerry Mina. En el 93', el central del Barcelona volaba de nuevo para hacer su tercer tanto en el Mundial y dar una vida extra a su selección con la prórroga.

En el tiempo añadido, Colombia mejoró, pero Falcao se encontró demasiado solo entre centrales. La segunda mitad fue para Inglaterra, que tuvo el pase en un disparo cruzado de Rose y en un cabezazo de Dier. Con los jugadores al límite físicamente, llegaron los penaltis. Henderson y Uribe fallaron, también lo hizo Bacca. Dier, el encargado de tirar el quinto, batió a Ospina y llevó a Inglaterra a unos cuartos que le hacen ilusionarse. Si han sido capaces de batir un gafe tan histórico (llevan asiete de ocho tandas perdidas en Eurocopas y Mundiales), aún pueden ser capaces de hacer cualquier cosa.

El Suiza-Suecia era el partido más débil de estos octavos de final. Y no ha defraudado. Los dos equipos han demostrado ser muy conservadores aunque eso no significa que no hayan tenido ocasiones de gol.

Los más efectivos han sido los suecos, que con un gol de Forsberg dejan a su selección a un paso de igualar las históricas semifinales alcanzadas en el Mundial de Estados Unidos 1994 y a dos pasos de la hazaña de la final del Mundial de Suecia 1958.

De esta manera, Suecia sigue haciendo historia en este campeonato. Todo empezó en la fase de clasificación, donde los suecos quedaron por delante de Holanda. En la previa se cargaron a Italia, y en la fase de grupos del Mundial, a Alemania.