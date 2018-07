Gabi: "Estaré siempre agradecido a este club; es una manera de vivir"

Madrid, 3 jul (EFE).- Gabi Fernández, hasta la fecha capitán del Atlético de Madrid y que abandonará el club para jugar en el Al Sadd catarí, se mostró muy agradecido en su despedida al tiempo que defendió su manera de entender la defensa del escudo.

"He estado dieciocho años en el club de mi vida, donde he tenido la mayoría de compañeros mejores que yo. Pero creo que ninguno ha sabido entender y defender estos colores como lo he hecho yo", explicó.

"Me ha costado llegar a la situación en la que estoy hoy, a esta despedida con mi gente y con los títulos. Pero he sido un privilegiado porque he sufrido como nadie las derrotas pero he disfrutado como muchos compañeros no entendían o sentían. Estaré siempre agradecido a este club, que es una manera de vivir", añadió.

El centrocampista dijo adiós en el Wanda Metropolitano con un emotivo acto en el que estuvieron presentes, entre otros, sus compañeros Koke, Juanfran y Saúl. Por otro lado se anunció que recibirá el cariño de la grada más adelante con motivo de un encuentro de los rojiblancos.

Pese a ello el propio Gabi cree que pronto retornará a la entidad aunque no sabe cómo: "Es muy pronto para hablar de ser entrenador. Quiero volver, quiero volver cuanto antes. Todos saben que la considero mi casa y en todo lo que pueda ayudar, desde cualquier puesto o con una bufanda en la mano, lo voy a hacer".

"Me tengo que preparar mucho para ser entrenador si lo decido en un futuro. Primero voy a aprender inglés, a prepararme para lo que se viene y a disfrutar de esta experiencia. En dos o tres años espero estar aquí", agregó.

Preguntado por cómo se tomó su decisión el técnico Diego Pablo Simeone, explicó: "El míster estaba sorprendido pero cuando le expuse mis motivos y la manera que tenía de plantearlo me entendió perfectamente y me ayudó a tomar esta decisión".

El argentino y Gregorio Manzano tuvieron un recuerdo especial para él a la hora de rememorar sus entrenadores: "Casi todas las experiencias han sido buenas y las que no lo han sido tanto también me han ayudado a crecer como persona y a superarme a mi mismo. Todos han sido importantes. Renombrar a Gregorio Manzano y al Cholo Simeone por estos últimos siete años. Ha sacado el mejor rendimiento de mi, de mi forma de ser y de expresarme en el campo. Le voy a estar siempre agradecido".

También mencionó de manera concreta a algunos compañeros de viaje: "Aguilera, Antonio López, Koke, Juanfran, Saúl, Raúl García, Adrián, el 'guaje' Villa, Aranzubía, Godín... juntos nos hemos sentido invencibles. El brazalete lo llevaba yo pero ellos me ayudaban a tenerlo bien alto".

Por lo que respecta a los seguidores, opinó que ve a la afición muy identificada con el Atlético: "Agradecerles el apoyo continuo que han tenido hacia mi y hacia el club. Han sabido entender que hoy por hoy el Atlético está por encima de todos. Pido unión, la que estamos teniendo últimamente".

"Por mi forma de ser creo que siempre he intentado estar cerca de todos, no solo de ellos sino de la gente que ha estado a mi alrededor. He hecho que la gente se sienta importante en las victorias y que se responsabilice también en las derrotas. Eso te hace sentir juntos, te marca y por eso creo que la gente ha sabido ayudarme y apreciar lo que para mi es el Atlético. Se ha convertido en una forma de vivir para todos nosotros", valoró también.