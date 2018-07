Gabi: "El momento de irme era hoy"

Madrid, 3 jul (EFE).- Gabi Fernández, quien jugará en el Al Sadd catarí la próxima temporada, explicó los motivos para embarcarse en esta nueva aventura y dejar el Atlético de Madrid durante su acto de despedida del club rojiblanco.

Así, razonó el porqué de su decisión en este momento y no antes cuando también tuvo oportunidades de salir: "Principalmente dos cosas. La primera es que en una semana cumplo treinta y cinco años y probablemente no tenga otra oportunidad. Y la segunda es que las dos veces anteriores no me iba ganando, con un título. Me iba habiendo perdido dos finales muy importantes y no quería irme así. El momento de irme era hoy".

"Es el mercado que más se ha preocupado por mi y más interés a puesto. Hemos tenido en otros momentos otras ofertas pero en este la más incisiva ha sido esta y donde más se han preocupado por mi ha sido en Catar. Ha sido difícil tomar la decisión pero al final nos hemos decantado por la mejor", señaló ante los medios.

El centrocampista aseguró que el ex barcelonista Xavi se puso en contacto con él y que a partir de ese momento fue muy rápido, por lo que aún no ha tenido tiempo de conocer ni a los que serán sus compañeros ni casi la ciudad donde vivirá.

"He estado dos días donde he pasado un reconocimiento de siete horas, no se creían que tuviera treinta y cinco años y siguiera corriendo. Poco a poco iré descubriendo los secretos del club, lo que quieren de mi. Intentaré ayudar en mi nueva experiencia. Para mi y para mi familia es una oportunidad importante y les voy a estar siempre agradecido", comentó.

"Xavi me habló muy bien de la ciudad, del club. Me dijo que es muy serio y que trata muy bien a sus jugadores. Estar allí me va a dar la capacidad de aprender, de prepararme para un futuro inmediato que estará ligado a otros puestos y a otros cargos. Voy para jugar al fútbol, para aprender y sobre todo para empezar a prepararme para lo que se viene", declaró.