Miguel Ángel Gil: "Para mi Gabi es el mejor capitán que hemos tenido"

Madrid, 3 jul (EFE).- Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, resaltó la figura del centrocampista Gabi Fernández como capitán del equipo en el día de su despedida del club antes de poner rumbo hacia el Al Sadd catarí.

"Él sabe el vacío que nos deja, a mi personalmente. Soy de los que piensa que los jugadores se pueden comprar, los capitanes no. Convertirse en capitán e ir año tras año creando jerarquía, disciplina en el grupo, afinidad, consiguiendo enganchar a los que vienen detrás a nivel de compromiso e ilusión... es realmente difícil", comentó.

"Para mi es el mejor capitán que hemos tenido en el Atlético de Madrid. Ha sido un compañero de viaje muy importante durante estos años porque ha sabido entender la ambición mía personal de hacer crecer al club pero dentro de unos parámetros y de unos valores", agregó en un acto celebrado en el Wanda Metropolitano.

Además explicó las conclusiones que sacó tras hablar con el entrenador Diego Pablo Simeone: "Decirte que nos has hecho un putadón. Cuando hablé con el míster no se lo creía. Los dos alcanzamos el acuerdo de que no tenía sentido tener a un capitán sin la ilusión y sin ganas de continuar después de una opción como esta".

"Ahora esperar que los vengan detrás cojan el testigo y sean capaces de tener la jerarquía y la responsabilidad. Es tu casa, la va a ser siempre. Nos encantará que vuelvas a tu casa después de tu experiencia en Doha", concluyó.