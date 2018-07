La plantilla del Atlético, agradecida a Gabi en su adiós

Madrid, 3 jul (EFE).- Varios jugadores que componen la plantilla del Atlético de Madrid quisieron mostrar su agradecimiento al capitán Gabi Fernández en el día de su adiós al conjunto rojiblanco antes de comenzar una nueva andadura en el Al Sadd rojiblanco.

De ellos tres pudieron hacerlo en persona. Uno de fue Jorge Resurrección 'Koke', quien vaticinó que el centrocampista será en un futuro entrenador del equipo. También acudió al acto Juanfran Torres: "Es duro. Ha sido un privilegio de estar a tu lado. Hemos vivido cosas increíbles estos años y jugadores como tu hacen grande a este club".

"A este club solo pueden venir los mejores, la gente que lo deja todo, que es profesional, que es humilde y trabajadora. Tú representas todos esos valores. Eres irremplazable para todos, te deseamos lo mejor porque te lo mereces", añadió.

Junto a estos estuvo también en el Wanda Metropolitano el mediocentro Saúl Ñíguez: "Hay poco que no sepamos de ti, son muchos años juntos. Gracias por representar al Atlético mejor que nadie, eres el mejor ejemplo para todos los compañeros del equipo".

"Es una pena que la despedida no sea tan grande como te mereces porque esto se queda muy corto para ti. Los momentos vividos, los duros y los buenos, han sido mágicos a tu lado. Nos has hecho crecer a todos y esperemos que la leyenda continúe", agregó.

Sin embargo no fueron los únicos que tuvieron un recuerdo hacia el 'catorce' ya que otros futbolistas le mandaron un mensaje mediante vídeo. Fue el caso del francés Antoine Griezmann: "Agradecerte todo el apoyo. En mis momentos buenos y en los malos siempre has estado para apoyarme. Te deseo lo mejor".

El atacante se encuentra disputando el Mundial de Rusia junto a su compatriota Lucas Hernández, quien expresó: "Te quería desear toda la suerte del mundo en tu nueva etapa. Quiero que sepas que para mi has sido una persona muy importante en el equipo, más que un capitán. Me has ayudado a crecer como futbolista y como persona. Te deseo toda la suerte del mundo y espero que te vaya todo muy bien, que en un futuro nuestros caminos se vuelvan a cruzar".

Ambos se enfrentarán en cuartos de final con la Uruguay de Diego Godín y Jose María Giménez. El primero indicó: "Como compañero agradecerte y felicitarte por estos años, por lo buen capitán que has sido y por el ejemplo que has sido para todos, por la alegría que nos has dado a todos los compañeros y a la afición".

"Y como amigo simplemente darte las gracias por todos los momentos vividos tanto en la cancha como fuera de ella. Son los más lindos y los que uno llevará para toda la vida. Te mereces todo lo mejor", completó.

Por su parte el segundo apuntó: "Agradecerte por todo lo que nos has enseñado, sobre todo a los más jóvenes. Eres un ejemplo como capitán y como persona sobre todo. Voy a estar muy agradecido por lo que nos has enseñado. Donde vayas te estaremos apoyado".

Buenas palabras le dedicó asimismo Jan Oblak: "Fue un placer pasar estos años contigo. Eres un gran capitán, un gran amigo mío. Te deseo todo lo mejor porque lo mereces. Mucha suerte y espero verte pronto".

En cuanto a Fernando Torres, que también abandonará el club a final de temporada, manifestó: "Hemos jugado juntos con quince años, en el juvenil, en dos etapas diferentes en el Atlético. En la primera éramos unos críos y en la segunda hemos conseguido estar al nivel que siempre habíamos soñado".

"Ha sido un placer jugar a tu lado, siempre anteponiendo los intereses del Atlético a los tuyos propios. Por eso en la historia de este club siempre vas a estar arriba del todo. Mucha suerte en los próximos años y vuelve pronto", añadió.

Por otro lado quien sí hizo acto de presencia fue Antonio López, su predecesor en el puesto de capitán: "Ha sido un orgullo para mi ser tu compañero en este gran club, en nuestro club. Todo lo que habla la gente de ti es muy bonito pero se queda corto para las personas que te conocen. Eres muy grande".

"Seguro que donde vayas dejarás huella también pero aquí estaremos apoyándote. No solo eres capitán sino una grandísima persona. Se sabía que ibas a ser un grandísimo capitán. Has ayudado a todos los chavales, has inculcado los valores del Atlético de todos los que han pasado por este vestuario. Estoy muy orgulloso de ti", señaló.