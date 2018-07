Petkovic (Suiza): "Suecia es un equipo fuerte, pero no esperábamos perder con ellos"

3/07/2018 - 21:16

El seleccionador de Suiza Vladimir Petkovic declaró, tras la derrota (1-0) de su equipo ante Suecia en los octavos de final del Mundial de Rusia que, a pesar de las virtudes de su rival, no esperaban "perder" frente al combinado escandinavo, apuntando que su conjunto estuvo demasiado "lento" y que se vieron "atrapados" en el centro del campo.

SAN PETERSBURGO (RUSIA), 3 (Reuters/EP)

"Nos vimos demasiado lentos y no mostramos frescura en el juego. Estamos muy decepcionados, queríamos más. No encontramos fluidez y nos vimos atrapados en el mediocampo. Deberíamos haber hecho mejor las cosas, no fuimos lo suficientemente buenos para ganar este partido. Suecia es un equipo fuerte, pero no esperábamos perder contra ellos", afirmó el entrenador en la rueda de prensa tras el choque.

Además, el técnico de origen croata no dio con la tecla para doblegar a la sorprendente Suecia, que ya está en cuartos de final. "Queríamos jugar por las bandas, pero nuestros pases no fueron buenos. Ellos hicieron lo suficiente para vencernos", concluyó.