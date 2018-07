Joaquim Maria Puyal deja la radio tras 50 años narrando partidos del Barça

Barcelona, 4 jul (EFE).- Después de 50 años y más de 3.000 partidos del FC Barcelona retransmitidos, el radiofonista Joaquim Maria Puyal (Barcelona, 1949), uno de los pioneros de la radio en catalán, ha decidido poner fin a esta etapa de su carrera, pero no piensa en la jubilación, ya que quiere "reorientar" su actividad profesional.

"No sé qué haré mañana, pero sé que no me podré olvidar ni de la pasión por la comunicación ni del amor por las palabras hasta el día que me muera", asegura Puyal en unas declaraciones publicadas en el portal Weloba.

Puyal, licenciado en filología románica, en periodismo y doctor en lingüística por la Universidad de Barcelona, empezó a colaborar en Radio Barcelona con tanto solo 18 años. En esa emisora permaneció hasta 1985 y llegó a narran más de 500 partidos en castellano entre 1968 y 1976, el primero de ellos un Barcelona-Córdoba.

El periodista ha radiado partidos de Mundiales de fútbol, de Europeos de Baloncesto, combates de boxeo, carreras de fórmula Uno y torneos de tenis, pero se dio a conocer cuando se dedicó a narrar los partidos del Barça.

El 5 de septiembre de 1976 fue el primer radiofonista en reprender las retransmisiones en catalán después de la época republicana. En Radio Barcelona, de la Cadena SER, estuvo al frente de "Fútbol en català" hasta 1985. Por aquella época fue el corresponsal en Barcelona de otro ilustre gran periodista de radio: José María García.

Con todo su equipo, en el que destacaban Antoni Bassas y Eduard Boet, Puyal abandonó la SER y firmó en 1985 por 'Catalunya Ràdio'. Desde entonces ha estado 33 años prácticamente ininterrumpidamente narrando las siete finales de Champions, la seis finales de la Recopa, una final de la Copa de Ferias, 9 Supercopas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 20 finales de Copa, 22 Supercopas de España, dos Copas de la Liga y 17 títulos de Liga.

Durante un tiempo, Puyal compatibilizó la radio con la Televisión. En el circuito catalán de Televisión Española presentó 'Vosté pregunta' (Usted pregunta), un programa por el que recibió un premio Ondas en 1979.

En 1985 dirigió y presentó en TV3 'Voste jutja' (Usted juzga) y después 'La vida en un xip' (La vida en un chip) que estuvo tres temporadas en antena.

Ahora Puyal, uno de los periodistas deportivos de referencia en Cataluña, ha decidido abandonar las transmisiones radiofónicas de los partidos del Barça, y piensa reorientar su carrera profesional.