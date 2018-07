José Castro: "Lenglet es jugador del Sevilla FC, salvo que se pague la cláusula"

4/07/2018 - 20:09

José Castro, presidente del Sevilla FC, reconoció el interés del FC Barcelona en el central francés Clement Lenglet, pero afirmó que solo saldrá del club hispalense si abonan el importe de su cláusula de rescisión, un jugador al que aseguró no quieren vender e incluso les gustaría renovar.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Lenglet es jugador del Sevilla FC y entrenará con nosotros este jueves, salvo que se pague antes la cláusula. Es verdad que me llamaron desde el FC Barcelona y me transmitieron que tenían intención de que Lenglet se fuera allí. Él [Josep María Bartomeu] me dijo que querían incorporarlo a su equipo, pero nosotros tenemos claro que no lo queremos vender. Es más, lo que queremos es renovarlo", explicó el presidente del Sevilla, durante la presentación del nuevo fichaje blanquirrojo Ibrahim Amadou,

El Sevilla también tendrá que hablar próximamente con el Barcelona para fijar unas fechas para la Supercopa de España. "Este jueves a las 17.00 tenemos una reunión con el FC Barcelona y con la RFEF. Ese partido lo tenemos metido en el abono y no podemos estar esperando toda la vida, esperamos que mañana se cierre ya. Hay muchos factores a tener en cuenta, la fecha, el lugar, los derechos televisivos, la taquilla, por lo que mañana tendremos todo esto en cuenta, es un partido que organiza la Federación", resumió.

El presidente del Sevilla también repasó el resto de la actualidad de la escuadra andaluza. Sobre los rumores de una posible venta de Banega aseguró que no tienen ninguna información al respecto. "Me consta que está muy a gusto aquí, pensamos que va a seguir aquí", dijo.

La posible renovación a Pablo Sarabia también ha tenido respuesta. "Hemos renovado a muchos chicos del filial. Marc Gual, Berrocal, Mena... las renovaciones se van a llevar a cabo, pero lo importante es la planificación", contestó Castro.