Rubiales confirma la asistencia de Doña Letizia a la próxima final de la Copa de la Reina

5/07/2018 - 13:40

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, celebró este jueves el "cariñosísimo" recibimiento realizado por SM La Reina y confirmó que Doña Letizia acudirá a la próxima final de la Copa de la Reina para mostrar su apoyo, mientras que eludió referirse al tema del futuro seleccionador de la Absoluta masculina.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy feliz porque Su Majestad la Reina nos ha recibido de una manera cariñosísima. Ha estado un rato tremendo, no sé cuánto marca el protocolo, pero estoy seguro de que más. Además, si hay una noticia que dar es que asistirá a la próxima celebración de la Copa de Su Majestad la Reina. Se lo hemos solicitado y allí estará apoyando", resaltó Rubiales antes los medios tras la recepción al equipo sub-17 femenino en el Palacio de la Zarzuela por la conquista del Campeonato de Europa.

El exjugador calificó esta invitación como un hecho "histórico" para el organismo y valoró la cercanía de la monarca durante todo el acto, reflejando que se siente "muy involucrada con el tema de la mujer", dedicando varios minutos a todos los miembros que componen la selección sub-17, quienes lograron en el reciente Europeo un "éxito que es muy complicado".

Rubiales no quiso entrar en el debate sobre el nuevo seleccionador, asegurando que él no ha hecho "ninguna lista", y pidiendo no desviar el protagonismo hacia la selección absoluta. "El día que salimos del Mundial atendí me parece que 'a ciento y pico' de medios, porque recuerdo que me paré con diez grupos. Yo respondo siempre, pero cuando toca, y hoy toca la mujer, así que cuando haya algo, hablaremos", manifestó.

"Yo lo único en lo que me fijo es que las campeonas sub-17 de Europa son nuestro equipo nacional, que tienen un futuro tremendo, que son mujeres que compiten de maravilla. Nos hace sentirnos orgullosos y ponen al fútbol español en todo lo alto. Hoy, de verdad, luchamos por la mujer para darle visibilidad y vosotros los medios tenéis que ayudarnos en esta lucha", zanjó el dirigente.

Finalmente, el presidente de la RFEF señaló que seguirán en busca de la "excelencia", tratando de "invertir todo lo posible y más" para que este tipo de triunfos no sean fruto de un "milagro", así como dejó la puerta abierta a la posibilidad de que, dado el desarrollo del fútbol femenino, una seleccionadora acabe dirigiendo al combinado masculino. "Yo soy un hombre que cree en las personas. Por tanto, no hay nada imposible", concluyó.