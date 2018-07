La Fiscalía estudia si pide reabrir la investigación por la presunta compra del hígado de Abidal

no se puede pedir que el resultado pudo ser otro cuando el fin de encarar un partido de octavos de final no era buscar anotar goles, cuando un equipo se mete atrás todo elpartido es másprobable que resulte una jugada de penalahí dado que la posesión de juego se desarrolla en ese sector, muchos equipos tenian posibilidades de anotar y cambiar el resultado pero prefirieron esperar a la tanda de penaltis, como si quisieran que el resultado sea a suerte muy distinto de japonbelgica donde ambos equipos buscaban ganar con un gol en lugar de esperar un empate con descenlace en los tirosdepenal. muchos se dedican a defender un resultado por la minima tal como es el planteamientomuralla antefrancia, sería mucho arriesgar delanterosprometedores ante una barrerar defensivademarcaje. no se puede pedir arbitrajeovar que otro pudo ser el resultado cuando no hubo goles propios en todo el partido tal no estuvieron alnivel decamerún de los90que iba ganando con goles pero les quitaron el triunfo por penalesdudosos, de todas formas camerun se fue con lafrente en alto por la pistaolimpica orgullos de haber anotado goles por igual a los favoritosdelcampeonato.