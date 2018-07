Stones denuncia que Colombia es el equipo "más sucio" al que se ha enfrentado

5/07/2018 - 17:39

El defensor de la selección inglesa John Stones ha descrito a Colombia como "el equipo más sucio" al que se ha enfrentado en toda su carrera, en un nuevo eco del áspero encuentro entre ambas selecciones en octavos de final del Mundial.

REPINO (RUSIA), 5 (Reuters/EP)

Los futbolistas colombianos se quejaron de que el árbitro estadounidense Mark Geiger estaba predispuesto hacia Inglaterra, mientras que su entrenador José Pékerman dijo que el fútbol debe ser "protegido" después de sugerir que el equipo rival simuló muchas faltas.

Pero Stones tuvo su propia mirada sobre el accidentado choque del martes. "Para mí, fue un partido extraño, probablemente es el equipo más sucio con el que me he enfrentado. Estaban empujando al árbitro reclamando penaltis todo el tiempo", lamentó.

Inglaterra se metió en cuartos de final, donde chocará el sábado con Suecia, tras imponerse en la tana de penaltis después de que los 120 minutos reglamentarios con Colombia terminaran 1-1. El exastro argentino Diego Maradona calificó el resultado como "un robo monumental".

Stones respondió que lo más importante fue imponerse en la cancha. "Ahora ellos están en un avión que vuelve a casa y nosotros no. Eso les dolerá más", señaló, opinando que hubo incidentes que no fueron castigadas y que merecían sanciones más duras del árbitro.

"Prefiero no entrar en algunos detalles porque me voy a meter en problemas. Pero no había visto un partido así antes, por la forma en que ellos se comportaron. Podría haber habido varias tarjetas rojas por jugadas sin pelota", dijo.

El jugador del Manchester City agregó que Inglaterra había sido inteligente por no quedar atrapada en esos incidentes. "Creo que lo hicimos brillantemente porque mantuvimos la cabeza fría y no fuimos arrastrados a eso", señaló.