Andersson: No paso el tiempo pensando en si podemos ser campeones del mundo

Samara (Rusia), 6 jul (EFE).- Janne Andersson, seleccionador de Suecia, que se enfrentará a Inglaterra este sábado en partido de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, indicó a EFE durante la víspera en el Samara Arena, que no pasa el tiempo visualizando la posibilidad de ser campeón del mundo.

"Honestamente, no paso el tiempo haciendo esas cosas. Ahora mismo estamos concentrados al cien por cien en el siguiente partido, que es el de cuartos, contra Inglaterra", comentó Andersson durante la conferencia de prensa oficial que tuvo lugar en el estadio del partido después del último entrenamiento de Suecia, al ser preguntado si se han visualizado como campeones del torneo.

"Nos centramos al cien por cien en intentar lograr un buen resultado en el partido de mañana. Y si ese resultado llega, nos pondremos a pensar en el siguiente partido", explicó a Efe este viernes en el Samara Arena el seleccionador sueco, que afirmó que tiene "a todos" sus jugadores a su disposición para enfrentarse a Inglaterra, un país al que admira y cuyo fútbol sigue desde que era joven.

"Para ganar el partido de mañana no hace falta una sola cosa. Hay muchos factores que influirán. Tendremos que defender bien, necesitamos tener coraje y debemos pensar bien cómo atacar, entre otras cosas. La visión realista para que el partido de mañana lo saquemos adelante se basa en que hagamos todo bien, no una sola cosa", indicó el seleccionador sueco, que adelantó que no cree que vaya a haber "muchas sorpresas" en su alineación ante el equipo de los "Tres Leones" y valoró que su equipo funcione como un gran grupo.

"Lo principal de esta selección es que somos un equipo muy unido. Ya llevamos 45 días juntos y está claro que cada uno, incluido yo, podemos tener un mal día. Pero si esto sucede te vas un rato a la habitación, te recompones y vuelves rápidamente a integrarte en el grupo", indicó.

"Hubo uno de los técnicos a los que nos enfrentamos que nos definió como 'un equipo fácil de analizar, pero difícil de batir'. Y creo que tiene razón", explicó Andersson.

"Somos muy consistentes, creo que somos muy fuertes, también en nuestras convicciones. Todos los jugadores son leales a nuestras ideas. A nuestra idea de juego, a nuestra filosofía", manifestó el seleccionador sueco.

"Tenemos una buena cosa en marcha; y ese puede ser el principal obstáculo para nuestros rivales", comentó Andersson, que recordó cuando, de joven, estaba siempre pendiente del fútbol inglés, cuya Liga televisaban en Suecia.

"Cuando yo era joven, ya ponían por televisión los partidos de la Liga inglesa. Y recuerdo estar pendiente, desde el lunes, del partido que iban a televisar el sábado. Recuerdo aquellos campos embarrados... Estoy encantado de enfrentarme a Inglaterra, que es para mí como un segundo país. Es un honor enfrentarme a ellos como seleccionador del mío", manifestó el seleccionador sueco este viernes en el Samara Arena.