Cristiano Ronaldo se niega a una gran despedida del Real Madrid antes de fichar por la Juventus

El jugador prefiere un acto tan sencillo como el envío de una carta pública

Foto: Reuters.

Cristiano Ronaldo tendría ya la decisión tomada: dejar el Real Madrid tras nueve años de hegemonía europea y marcharse a la Juventus. Un traspaso que todavía no toma forma pero que estaría cerca de producirse. Como en una ocasión así, todos los detalles importan, y uno de ellos es el de la despedida. En ese sentido, el jugador es claro: prefiere irse con discreción.

Según As, Cristiano habría decidido no despedirse del Real Madrid en un acto público. No habra ningún homenaje, ni un partido de despedida ni nada mayúsculo. Todo lo contrario: prefiere enviar un mensaje a la afición, ser él quien eliga cómo hacerlo. Una carta pública o algo por el estilo.

Su fichaje, de momento, no se hace oficial porque aún faltan flecos por cerrar: el Real Madrid trata de arañar algún millón más, la Juventus desea cerciorarse de que el pago será en torno a los 100 millones, los blancos desean atar a un sustituto...diversos factores, en definitiva, que atrasan la oficialidad del acuerdo.

Esto no significa que Cristiano no tenga pensado lo que pasará cuando la venta sea una realidad. Su deseo es no despedirse de manera multitudinaria.

De esta manera, Cristiano se quedará del lado de Iker Casillas o Raúl González, que no llegaron a tener una despedida en forma de partido homenaje o similares. El portero, después de un día de incertidumbre, ofreció una rueda de prensa. El delantero, por su parte, lo tuvo en forma de amistoso...pero tres años después de marcharse rumbo al Schalke 04.