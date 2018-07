La camiseta del Milan 2018-19 de Puma conserva las rayas rojas y negras y homenajea la historia del club

La camiseta del AC Milan para la temporada 2018-19 de la marca deportiva Puma conserva las inconfundibles rayas rojas y negras que representan tanto el fuego en los corazones del equipo y el miedo que infunde, según anunció Puma en un comunicado.

El cuello de la camiseta de la primera equipación del AC Milan, que está disponible desde este viernes, incluye un cierre con botones de estilo 'vintage' que recuerda a los kits del club de la primera mitad del siglo XX.

La parte trasera del cuello cuenta con el legendario 'Diavolo Rossonero' (el Demonio rojo y negro), un guiño a la famosa cita del fundador del club Herbert Kilpin: 'We are going to be a team of devils.We will be red like the flames that will animate our souls and black like the fear our opponents will feel' ('Vamos a ser un equipo de demonios. Seremos rojos como las llamas que mueven nuestra pasión y negros como el miedo que sentirán nuestros oponentes').

Para presentar este primer 'Home Kit' del AC Milan, Puma ha creado una campaña con el lema 'Un nuevo Milan'. Esta campaña se ha inspirado en la exuberancia juvenil y la creatividad de la ciudad, así como la pasión de los seguidores que se refleja en una nueva era de juventud y energía dentro del Club que alimenta un ardiente deseo de triunfar.

El AC Milan forma parte de la lista de clubes de fútbol de Puma, entre los que figuran el Borussia Dortmund, el Arsenal, el Olympique de Marsella, el Guadalajara, el Borussia Mochengladbach, la SD Eibar y las selecciones nacionales de Italia, Suiza, Uruguay, Senegal y Serbia.

La cartera de fútbol de Puma también incluye a algunos de los mejores jugadores del mundo como Romelu Lukaku, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Sergio Agüero, Marco Reus, Julian Weigl, Adam Lallana, Cesc Fàbregas, Mario Balotelli, Héctor Bellerín, Petr Cech, Gianluigi Buffon, Nacho Monreal, Allan Saint-Maximin, Marco Arnautovic, Diego Godín, Gabi Fernández y Marc Bartra.