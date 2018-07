Cherchesov: "Putin me llamó antes y después del partido ante España, es una motivación"

6/07/2018 - 16:53

El seleccionador de Rusia, Stanislav Cherchesov, ha explicado que ni él ni sus futbolistas se dejan llevar por la euforia generada en el país por el pase a cuartos de final del Mundial, donde se enfrentarán este sábado a Croacia, y ha reconocido que el presidente Vladimir Putin le llamó antes y después del partido ante España, algo que les hace sentir "cómodos" y con "motivación".

SOCHI (RUSIA), 6 (Reuters/EP)

"Me ha estado llamando. Me llamó antes y después del partido con España. Cuando el presidente te apoya, nos sentimos cómodos y ese es un impulso extra para nosotros en términos de motivación", declaró Cherchesov en rueda de prensa.

Putin asistió al encuentro inaugural en el que Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudí, y podría volver a ir al Estadio Fisht de Sochi este sábado para ver el duelo ante los croatas, algo que todavía no ha sido confirmado desde Moscú.

Por otra parte, el preparador ruso apuntó a la importancia del partido, ya que Rusia nunca ha llegado a las semifinales de la Copa del Mundo -la Unión Soviética lo logró en 1966-, pero aseguró que están tranquilos.

"Les diré abiertamente que como entrenador estoy tratando de no mirar televisión y no leer periódicos. Estoy concentrado en mi trabajo y creo que lo mismo sucede con los jugadores. Dicen que la gente está eufórica, pero no somos personas que deberían estar eufóricas, eso es para ustedes, los periodistas", subrayó.

Para el encuentro ante el combinado balcánico, Rusia volverá a contar con el centrocampista Alan Dzagoev, que se fue lesionado ante Arabia Saudí y no ha jugado desde entonces. "Fue una pena perder un jugador así en el primer partido. Se perdió una sesión de entrenamiento anteayer, pero hoy entrenó. Veremos si puede jugar desde el primer minuto", concluyó.