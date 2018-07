Tabárez: "Miré a los futbolistas y les dije que se marcharan con la frente bien alta"

6/07/2018 - 20:07

El seleccionador nacional de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, explicó en la rueda de prensa posterior a la eliminación de los charrúas ante Francia, que este tipo de partidos se deciden por "cuestión de detalles", como el error que terminó significando el 2-0, pero reconoció que a sus jugadores les había dicho en el vestuario que podían irse "con la cabeza alta" del Mundial.

NIZHNY NÓVGOROD (RUSIA), 6 (Reuters/EP)

"Esto de los partidos de jugar a morir es así, cuestión de detalles, y ese gol fue un detalle, pero alguna vez ocurre y cuando uno comete un error hay que buscar soluciones colectivas y tratar de remontar la cosa. El equipo rival hizo mejor las cosas, yo lo veo por ese lado, nada más", explicó Tabárez.

Francia se clasificó para semifinales tras derrotar a Uruguay con un gol de Raphaël Varane antes del descanso y otro del colchonero Antoine Griezmann a la hora de partido.

El tanto del madridista llegó en una acción a balón parado, una de las virtudes del combinado celeste. "Nos hicieron goles de cabeza sí, pero después de muchísimo tiempo. En la vida se equivoca el que no hace nada (...) Hoy miré a los futbolistas y les dije 'la frente bien alta'. De mi parte no hay ningún reproche porque sería desconocer lo que pienso del fútbol", afirmó.

"Me tiene muy tranquilo esto, más allá de que tengo tristeza por no poder concretar lo que soñábamos", razonó sobre la posibilidad de que el equipo pudiera haber hecho más para lograr la victoria.

"Solo aquellos que no hacen nada, no cometen errores. Les dije a todos mis jugadores después del partido que pueden estar muy orgullosos, con la cabeza bien alta. No tengo nada malo que decir en contra de ellos. Muslera ha sido un pilar muy importante en todo nuestro trabajo hasta ahora", justificó quitando culpabilidad al fallo del arquero en la acción del segundo y definitivo gol francés.

Además, el 'Maestro' quiso recordar los éxitos que llevaron a la selección celeste a jugar este encuentro en Nizhny Nóvgorod. "Hoy perdimos, pero parece que ya los cuatro partidos que ganamos no nos sirven. Hay un rival que ganó, hay que reconocerlo y felicitarlo, pero ya no podemos hacer nada por este partido", sentenció.

Sobre su continuidad como seleccionador nacional de Uruguay, cargo que mantiene desde 2006, Tabárez prefirió no hablar. "Yo todavía tengo contrato, pero no voy a hablar de esto. No me corresponde a mí decidir", explicó el entrenador de 71 años.