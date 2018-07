Dalic: "No debemos tener excusas, cada semana jugamos en estadios llenos y con hinchas rivales pitando"

6/07/2018 - 20:19

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, aseguró este viernes en relación al encuentro con Rusia (sábado, 20.00 horas) en los cuartos de final del Mundial, que no deben poner "excusas" sobre su choque con el combinado anfitrión ya que "cada semana" sus futbolistas juegan "en estadios llenos y con hinchas rivales pitando".

SOCHI (RUSIA), 6 (Reuters/EP)

"No podemos elegir a nuestro rival, ya sea el anfitrió u otro equipo. Afrontamos un partido difícil en cuartos de final, no importa quién sea el oponente. Cada semana nuestros muchachos juegan en estadios llenos con los hinchas rivales pitando. Esto no debería ser un problema para nosotros, no deberíamos tener ninguna excusa", aseguró el técnico en rueda de prensa.

La presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, volverá a estar presente en el estadio, algo de lo que Dalic se sintió orgulloso. "Toda nuestra nación está eufórica, son optimistas, hay fiestas cuando Croacia juega, la gente sale a las plazas, se reúne en los cafés y es genial que nuestra presidenta esté allí mañana", señaló.

El elenco croata intentará recuperar ante el equipo local el juego y el peligro que mostró en la fase inicial del torneo, mientras que Rusia buscará meterse en semifinales por primera vez desde 1966, cuando la hizo bajo la denominación de Unión Soviética.