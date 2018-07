Un dirigente suizo sugiere que los jugadores abandonen su doble nacionalidad para representar al país

7/07/2018 - 16:56

Un dirigente de alto rango de la federación suiza sugirió que los ciudadanos con doble nacionalidad solo deberían jugar para el país si abandonan la opción de representar a otra nación, en comentarios que abrirán el debate respecto al origen de varios futbolistas de la selección, que acaba de disputar el Mundial de Rusia.

ZÚRICH (SUIZA), 7 (Reuters/EP)

El secretario general de la Federación Suiza de Fútbol, Alex Miescher, dijo que le preocupaba que los jugadores pudieran beneficiarse de los programas de desarrollo juvenil de Suiza y después jugar en otra selección.

La selección suiza, que fue eliminada en octavos de final de la Copa del Mundo ante Suecia este martes, se sustenta en gran medida en inmigrantes de segunda generación, muchos de la ex Yugoslavia y algunos de países africanos.

El tema quedó en entredicho después de que Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, quienes son de etnia albanesa y ascendencia kosovar, fueran multados por la FIFA por celebrar sus goles en la victoria 2-1 sobre Serbia con un gesto que parecía imitar al águila bicéfala que se exhibe en la bandera de Albania.

"Uno podría preguntarse: ¿queremos ciudadanos duales?", dijo Miescher en una entrevista con el diario Tagesanzeiger. "Debería haber una planificación en la que los jugadores de diversas nacionalidades pudieran estar ligados a la selección suiza en una etapa temprana. Es una idea que estoy madurando (...) el incidente con las águilas ha demostrado que hay un problema", agregó.

El hermano de Xhaka, Taulant, que juega para Albania, el croata Ivan Rakitic y el venezolano Frank Feltscher son algunos jugadores que representaron a Suiza en categorías juveniles pero luego cambiaron de selección.

"Escuchamos muchas promesas. Y luego el jugador cumple 21 años y se decide por otro país, porque ve mayores posibilidades de apariciones internacionales", dijo Miescher. "Me parece sorprendente que no tengamos influencia allí. Este tipo de jugador se lleva consigo un entrenamiento valioso y costoso (...) tal vez podríamos establecer que las puertas a los programas estén abiertas solo para jugadores juveniles que no tienen doble ciudadanía", añadió.

El mandatario sugirió además que una regla así podría facilitarle la vida de los jugadores. "Sería liberador para muchos jugadores si la decisión se tomara antes", sostuvo.

"Hoy nos beneficiamos de la fuerza de nuestro equipo nacional. Pero si Bosnia, Croacia, Albania y ciertos países africanos estuvieran presentes en una futura Copa del Mundo, podríamos haber entrenado a muchos jugadores para otras naciones", concluyó.