Dos campeonas y dos atrevidas aspirantes jugarán las semifinales en Rusia

7/07/2018 - 23:16

Dos campeonas del mundo y dos aspirantes con mucho talento se han citado en las semifinales del Mundial de Rusia 2018 tras los triunfos de Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia, que buscarán la gloria de medirse en el estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú el próximo 15 de julio.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El primer cruce de 'semis' enfrentará a franceses y belgas este martes (20 horas) en un duelo que se presenta muy igualado. De un lado, la Francia de Deschamps, un equipo organizado y con calidad en los metros finales; del otro, la Bélgica de Roberto Martínez, una de las grandes sensaciones del campeonato.

Para Francia será la sexta semifinal de su historia, la primera desde el año 2006, cuando se proclamó subcampeón del mundo en aquella final marcada por el famoso cabezazo de Zidane a Materazzi. Este martes vuelven por sus fueros después de haber acariciado el título en 'su' Eurocopa de hace dos veranos.

El combinado 'bleu' tendrá enfrente a una Bélgica que venció a Brasil (1-2) contra pronóstico y ofreció una excelente variedad de recursos tácticos. Los 'diablos rojos' -liderados por Hazard- están encontrando una gran versión en Lukaku, Courtois y De Bruyne, y esperan alcanzar la primera final de su historia.

Además, Bélgica ya ha igualado su mejor actuación en una Copa del Mundo tras las semifinales de México 1986, cuando fue eliminada por la Argentina de Maradona a un paso de la pelea final. Los centroeuropeos están ante el partido más importante de su historia como selección, una oportunidad que no será sencilla al medirse a la campeona de 1998.

La otra campeona de las cuatro clasificadas es Inglaterra, que -al igual que Francia- ganó el Mundial que se celebró en su territorio, aunque hace ya más de medio siglo (1966). El equipo dirigido por Southgate está ante una nueva oportunidad 28 años después de su última presencia en semifinales (Italia 1990).

Enfrente estará Croacia este miércoles (20 horas) completando un póquer de selecciones que al menos -una vez- alcanzaron las semifinales en la historia de la competición. Los croatas, que lo hicieron en su primer Mundial en 1998, lo han repetido dos décadas más tarde provocando así una final inédita y la novena entre equipos europeos.

La última fue la que disputó España ante Holanda en 2010. Hasta entonces, cuatro de ellas fueron conquistadas por Italia (1934 vs Checoslovaquia, 1982 vs Alemania; y 1938 y 2006 vs Francia) y tres por Alemania Federal (1954 vs Hungría, 1966 vs Inglaterra y 1974 vs Holanda).