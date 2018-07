Chadli: "Conocemos a los franceses de la Premier, es una ventaja para nuestra planificación"

8/07/2018 - 21:14

El centrocampista de la selección belga Nacer Chadli ha asegurado que "conocer" a los franceses que juegan en la Premier League es una "ventaja" para su planificación de cara al partido de semifinales del Mundial de Rusia 2018, que jugarán ambos conjuntos el próximo martes 10 junio en San Petersburgo.

MOSCÚ, 8 (Reuters/EP)

"Conocemos muy bien a todos estos jugadores. Los conocemos a nivel táctico, sabemos lo que son capaces de hacer y conocemos sus cualidades individuales. Creo que es una ventaja para nuestra planificación", señaló en rueda de prensa después del entrenamiento de Bélgica en las afueras de Moscú.

El jugador de 28 años fue el héroe del cruce ante Japón, en los octavos de final, marcando el 3-2 definitivo en el minuto 95, y entró después en el once contra Brasil en cuartos. "Poder jugar fue aún mejor, por no hablar de marcar el gol con el que ganamos un partido. Eso fue tremendo. La sensación después de anotar ese gol fue increíble, pero también lo fue la sensación después del partido contra Brasil. No sé cuál fue mejor", aseguró.

Por último, el futbolista del West Brom agregó sentirse "muy orgulloso" de formar parte de esta selección, tras una temporada difícil con el descenso de su equipo y varias lesiones en el muslo. "Para mí, el hecho de haber sido seleccionado entre los 23 del plantel que vino a Rusia fue una victoria. Estuve en una espiral negativa toda la temporada en West Brom. Me lesioné varias veces y eso no fue fácil. Trabajé duro en la rehabilitación para tratar de sumar algunos minutos de juego", finalizó.