Molina: "Me gustaría un entrenador de éxito y que sea moderno"

Las Rozas (Madrid), 9 jul (EFE).- José Francisco Molina, nuevo director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), indicó durante su presentación que le gustaría un entrenador "de éxito" y "moderno" para el puesto de seleccionador, cuyo nombre que podría conocerse en unas horas.

"A mí me gustaría un entrenador de éxito, creo que lo que necesita ahora la selección es un entrenador que haya tenido éxito en los años que haya trabajado. Y que sea moderno, creo que no hay que variar mucho el estilo que hay en la federación pero hay que hacer algunas pequeñas modificaciones", dijo.

"Alguien que se adapte a ese modelo de juego que se viene trabajando durante los últimos años con éxito en la federación. No ha dado éxito en las últimas fases finales pero no hay que tirarlo todo por la borda y hacer algo completamente nuevo, que de nada valiese lo que se ha estado haciendo", añadió.

Molina aseguró que tiene claro el nombre desde que contactaron con él y así se lo transmitió al presidente, si bien son otros quienes tienen que tomar la decisión.

"Yo sí lo tenía. La decisión final siempre es del presidente y de la Junta Directiva, que se va a reunir en un rato. Ellos son los que van a decidir quién es el seleccionador. Yo le doy mi opinión al presidente", comentó.

Molina no quiso profundizar en el pasado y consideró que hay cosas que se deben mantener: "La manera de trabajar en los últimos años es muy buena. En las últimas fases finales no se han dado los resultados que a todos les hubiese gustado, sobre todo a gente que ha trabajo dentro. Ahora no voy a decir aquí qué se ha hecho mal o qué no me ha gustado, no voy criticar a los que estaban antes".

"Se ha hecho un magnífico trabajo", añadió. "Hay que cambiar cosas. Ha cambiado el presidente, cambia el seleccionador, el director deportivo, mucha gente. Se abre un periodo nuevo con mucha ilusión. Queremos mirar al futuro. En clave interna analizaremos cosas pero aquí estamos para hablar del futuro y no de errores que se han podido cometer en el pasado".

Así las cosas, es partidario de no alterar mucho el estilo: "Entiendo que se ponga en duda el estilo cuando no se gana, pero hay muchas cosas buenas. Hay cosas que se pueden mejorar y lo hablaremos con el seleccionador, que es quien va a poner a los jugadores y quien va a hacer las convocatorias", incidió.

"Cuando no ganas, posiblemente tienes que cambiar algo para volver a ganar pero eso no significa cambiarlo todo. El fútbol español tiene futbolistas de características concretas y no se puede cambiar de la noche a la mañana", opinó.

Sobre la continuidad en la selección del defensa central Gerard Piqué, Molina se refirió a él como "un extraordinario jugador".

"Me gustaría que siguiese a disposición, pero a partir de ahí el seleccionador es quien decide quién viene y quién no. El primero con el que tengo que hablar es con el seleccionador", señaló.

"No me gustaría que ningún jugador español renunciase nunca a ir a la selección y que todos estuviesen encantados y orgullosos, con ilusión de venir. Piqué, por supuesto. Es un grandísimo jugador que ha ganado muchísimo y que ha ayudado muchísimo a su club y a la federación. Me encantaría que siguiese a disposición del seleccionador. Luego que el seleccionador tome las decisiones que tenga que tomar", completó.

En cuanto a sus funciones, aclaró: "En principio voy a estar dedicado a la selección absoluta, no a las inferiores. Estamos en periodo de reestructuración y hay que darle tiempo. Estaré con el seleccionador trabajando para la absoluta en seguimiento de futbolistas, en cualquier cosa que necesite de organización, concentraciones...", detalló.

"A partir de ahí estaré por aquí y si puedo echar una mano y ayudar en las inferiores... pero la Junta está haciendo camino y con el tiempo veremos qué pasa", señaló ante los medios acompañado por el presidente Luis Rubiales.

Molina agradeció la confianza depositada en él: "Es una gran ilusión para mí trabajar en esta casa".

"Se abre una nueva etapa con nuevo presidente, con mucha ilusión. Esperamos seguir con los éxitos de la federación y de todas las selecciones durante los años que estemos aquí", manifestó también en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.