Molina: "No hay que variar el estilo, no vale tirar todo por la borda"

9/07/2018 - 14:57

"Entiendo que se ponga en duda, pero creo que hay muchas cosas buenas"

LAS ROZAS (MADRID), 9 (EUROPA PRESS)

El nuevo director deportivo hasta 2020 de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José Francisco Molina, afirmó que "no hay que variar el estilo" de juego de la selección española pese a la eliminación en octavos en el Mundial de Rusia y que "no vale tirar todo por la borda", así como expresó su deseo por que "ningún jugador", incluido Gerard Piqué, renuncie a ser internacional.

"Es una gran ilusión para mí poder trabajar en esta casa. Creo que es el mejor sitio donde se puede trabajar en España, sin ninguna duda, y a nivel mundial desde luego que hay pocos sitios como este. Se abre una nueva etapa con la intención de poder seguir con los éxitos de la federación y de todas las selecciones durante los años que esté aquí", señaló Molina en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El exguardameta sustituirá a Fernando Hierro con el objetivo de hacer olvidar esta crisis que atraviesa la RFEF y que comenzó con la destitución de Julen Lopetegui a dos días de comenzar el Mundial. "Se da un período nuevo donde cambia mucha gente que trabaja aquí, y en clave interna analizaremos cosas, pero estamos para hablar de futuro, no de errores", aseguró.

Además, tendrá que trabajar en el aspecto deportivo, cuestionado tras otra nueva decepción en una cita importante como la de Rusia. Molina entendió esta "duda" acerca del estilo de la selección española, la cual parece ya no dar resultados, aunque quiso recalcar que, desde la federación, se siguen haciendo "muchas cosas buenas".

"Yo ahora no voy a venir aquí a decir qué no me ha gustado o qué se ha hecho mal. Cuando no ganas, tienes que cambiar algo para volver a ganar, pero eso no significa cambiarlo todo. El fútbol español tiene unos futbolistas con unas características concretas, y eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana", añadió.

"ME GUSTARÍA QUE PIQUÉ SIGUIESE"

Por otro lado, el valenciano comentó la elección del nuevo seleccionador nacional, explicando que "ya tenía una idea en la cabeza" al reunirse con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, aunque respetando su decisión, ya que él tiene la "decisión final". Sobre esta incorporación, Molina confía en traer un "entrenador que haya tenido éxitos" y que, acorde a los intereses de la Federación, realice "pequeñas modificaciones" sin "variar mucho el estilo".

"No hay que variar el estilo, pero sí hacer algunas pequeñas modificaciones. Porque no se haya hecho un buen papel en las últimas fases finales no vale tirar todo por la borda, no es que nada valiese de lo que se estaba haciendo", subrayó.

Precisamente, a este nuevo seleccionador le encomienda la tarea de convencer de que continúe a Gerard Piqué, quien anunció que dejaba 'La Roja' tras el Mundial. "Piqué es un extraordinario jugador. Me gustaría que él siguiese, no me gusta ver nunca a un jugador renunciar y que estuviese ilusionado de venir a la selección. A partir de ahí, es el seleccionador quien decide quién viene y quién no viene", recalcó.

Finalmente, Molina quiso mostrarse "a disposición" de todos los combinados nacionales pese a estar, al principio de su cargo, sólo centrado en la absoluta. "Estamos en un período de reestructuración y hay que darle tiempo. De inicio sólo trabajaré con el seleccionador absoluto, para servirle de soporte, y en el seguimiento de futbolistas seleccionables", concluyó.