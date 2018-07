La prensa alemana acusa a los jugadores de Rusia de esnifar amoníaco antes de los partidos

Mejoraría su rendimiento (actúa como broncodilatador), pero no está prohibido

El preparador físico de Rusia niega la mayor y apunta a la "fuerza y voluntad"

Foto: EFE.

El buen hacer de Rusia en su Mundial ha sido una de las notas destacadas del torneo. Su llegada, contra todo pronóstico, a cuartos de final (forzando los penaltis ante España y Croacia) se ve como una hazaña en el país organizador...y ha levantado sospechas en otros sectores. La prensa alemana, por ejemplo, se ha fijado en el gran tono físico de la selección de Cherchesov y en una acción que podría haber contribuido a mejorarlo.

El Süddeutsche Zeitung acusa a algunos de los jugadores del combinado ruso de esnifar, mediante una bola de algodón, amoníaco, una sustancia que no está prohibida pero que, sin embargo, mejoraría el rendimiento físico de los futbolistas, ya que actúa como una especie de broncodilatador.

El periódico, en el contexto de un reportaje sobre el dopaje en el deporte, consiguió unas declaraciones procedentes de la Federación Rusa en las que se admitía el uso del amoníaco, algo extendido, según informa El Mundo, en la halterofilia, aunque el reglamento de este deporte prohíbe que se efectúe en público.

En el caso de Rusia, el diaro Bild apunta a que se habría producido en los duelos de octavos y cuartos contra España y Croacia. El tabloide se fijó en el partido ante los croatas: en el túnel de vestuarios percibió que algunos de los futbolistas se llevaba la mano a la nariz en un acto que no dudó en calificar de "sospechoso".

"Fuerza y voluntad"

En declaraciones a Cope, el preparador físico de Rusia, Paulino Granero, negaba la mayor, asegurando que los efectos del amoníaco no están demostrados y que el gran aguante de los suyos se debe al entrenamiento y a la actitud.

"No hay nada demostrado científicamente que inhalar amoniaco sea bueno fisicamente, puede ser perjudicial. No inventen ni intenten sacar cosas donde no las hay, corren por fuerza y voluntad", aseveró Granero.