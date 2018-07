La tristeza del entrenador Veiga, el coleccionista de camisetas que le cambió la vida a Paulinho

Su descubridor brasileño le ayudó a que explotase en el césped

Está convencido de que la operación fue más negocio que deseo

Guarda más de 100 camisetas de los jugadores que ha entrenado

La vuelta de Paulinho al Guangzhou también ha dolido a los que más quieren al jugador, sea el caso de su descubridor Marcelo Veiga. El actual técnico del Club Atlético Bragantino le ojeó cuando apenas tenía 19 años y a sus órdenes hizo su primera gran temporada que, a la postre, le serviría para dar el salto a Europa.

Veiga fue uno de los primeros en enterarse del retorno de Paulinho a China. Apenado y asombrado por la noticia, relata a elEconomista cómo se enteró del traspaso: "Al principio no me lo podía creer. Ha demostrado que es un gran jugador, pero estoy convencido de que en el Barcelona podía haber crecido mucho más. Creo que fue más negocio que deseo".

Pese a que los recientes acontecimientos no le terminan de gustar, Marcelo Veiga sigue recordando con especial devoción la primera vez que conoció a Paulinho. "Me avisaron de que había un chico muy prometedor y le estuve siguiendo hasta ficharlo. Hacía magia... Luego es una gran persona, pero tímido".

Las camisetas, su otro hobby

Además de técnico de fútbol, Veiga también es coleccionista de camisetas de jugadores a los que ha entrenado. Presume de tener más de 100 elásticas en su armario de los recuerdos. Ninguno de sus exfutbolistas había jugado en la competición española y le hacía especial ilusión conseguir varias zamarras del Barcelona: Paulinho cumplió su sueño. "En el fútbol he podido ayudar a muchos jugadores y me siento feliz al ver que me regalan sus camisetas. Es un gesto bonito del que hablo a mis amigos", reconoce.

Desvela que las más especiales son la de Romarinho y Éverton Santos, pero sobre todo la de Paulinho. Sobre este último solamente tiene palabras de agradecimiento: "Tengo todas sus camisetas. Sabe que estos detalles me hacen mucha ilusión".

La admiración entre jugador y técnico es mutua. Tanto, que cada vez que Paulinho vuelve a Brasil no duda en quedar con su 'maestro' para darle las camisetas de sus mejores partidos. Muchas veces es el propio Marcelo quien le espera en la estación para darle una sorpresa y un fuerte abrazo.

La vida le ha dado un 'disgusto', pero todo lo vivido con Paulinho le ha reforzado y Veiga ya es el primer fan del brasileño en China. Se reanuda su etapa en China...