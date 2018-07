Dier: "No creo que hayamos alcanzado el éxito aún, queremos más"

9/07/2018 - 18:40

El internacional inglés Eric Dier cree que, a pesar de que su selección se encuentra en semifinales del Mundial, en las que se enfrentará a Croacia este miércoles (20.00 horas), no han alcanzado aún "el éxito" total y aseguró que todo el combinado británico se encuentra "hambriento" y con ganas de "más".

REPINO (RUSIA), 9 (Reuters/EP)

"No creo que hayamos alcanzado el éxito aún. El éxito es difícil de definir, pero a mis ojos, y creo que a los ojos de todos mis compañeros, lo que hemos hecho aún no es un éxito", afirmó el centrocampista a los medios.

Inglaterra se enfrentará a Croacia en semifinales, con la posibilidad de enfrentarse a Francia o Bélgica en la final del domingo en Moscú, toda una oportunidad para los 'Pross'. "Estamos hambrientos, queremos más y espero que podamos mostrar eso el miércoles. Después del partido ante Suecia, fijamos nuestra atención exclusivamente a este choque. No ha habido complacencia aún, no se habla de cualquier otra cosa que no sea el miércoles", apuntó.

El mediocentro manifestó que sus compañeros lo dejarán "todo" sobre el césped para llevar a Inglaterra a la final. "Hemos mantenido las cosas iguales a lo largo de todo el torneo, continuamos de la misma manera y lo haremos también el miércoles. Creo que se puede ver que, en la forma en que jugamos, todos, estamos dispuestos a dejar todo de lado, cualesquiera que sean los intereses personales. Simplemente trabajamos para que el equipo tenga éxito", señaló.

El futbolista del Tottenham apuntó que ve a sus compañeros muy concentrados en el partido ante los croatas. "Creo que puedes ver eso en la forma en que jugamos, la forma en que luchamos el uno al otro. La forma en que entrenamos durante la semana es fantástica, siempre con mucha intensidad, todos empujando. Es una actitud y una mentalidad extraordinarias", concluyó.