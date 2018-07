Los siete desencuentros que construyeron el adiós de Cristiano Ronaldo al Real Madrid

El primer gran problema fue en 2012, tres años después de su llegada

Los acontecimientos se fueron acelerando desde el verano de 2017

El 'bombazo' tras la final de Kiev, el último ladrillo para cimentar su marcha

Foto: EFE.

Cristiano Ronaldo ya es historia del Real Madrid. El luso, tras nueve años de trayectoria blanca, es nuevo jugador de la Juventus en un traspaso que perfectamente podría ser el fichaje del siglo. Se acaba el matrimonio Madrid-Cristiano, marcado por los récords y también por los desencuentros. Hasta siete de ellos fueron, poco a poco, construyendo su marcha del conjunto merengue.

1. "Estoy triste, en el club saben por qué"

Fue el primer gran dardo del futbolista al club. A principios de septiembre de 2012, Cristiano no celebró los goles marcados al Granada. Tras el partido, soltaba la bomba en rueda de prensa: "Estoy triste por un tema profesional y en el club lo saben, por eso no celebro los goles, porque no estoy feliz. La gente aquí sabe por qué". Era la primera vez que deslizaba un cierto malestar con la directiva. Un año después, renovaba y veía ampliado su salario.

2. Hacienda

En junio de 2017, Cristiano sufría un revés a consecuencia de sus problemas con Hacienda. El jugador era obligado a declarar en un juicio por un supuesto fraude de 14,7 millones de euros y se sintió abandonado por el Real Madrid. Tanto fue así que A Bola llegó a publicar que quería abandonar la capital de España. No sucedió, pero ahí se empezó a acelerar su distanciamiento definitivo de la entidad blanca.

3. El sueldo

Una vez que Neymar fichó por el PSG y Messi renovó por el Barcelona, Cristiano Ronaldo se quedó a la cola del 'top 3' de salarios, algo que no le sentó nada bien. Consideraba que su estatus deportivo se tenía que ver igualado en lo económico, y la falta de señales desde el Real Madrid para ampliarle el sueldo fue un factor muy a tener en cuenta para pensar en una salida.

4. 'Dardo' en Londres

Tras la derrota del Real Madrid ante el Tottenham en la fase de grupos de Champions, Cristiano, enfadado, lanzó un 'recado', uno más, a la cúpula: "Todos los jugadores que se fueron este verano nos hacían más fuertes. No es excusa, pero jugadores como Pepe, James, Morata... nos hacían más fuertes". Un verdadero ataque a la planificación merengue en el verano de 2017 que escondía otra realidad: James y Pepe, muy cercanos al '7', se habían ido empujados por el club y con conflictos con la directiva. Cristiano denunciaba, además de estas bajas, su progresiva soledad.

5. La gala del Balón de Oro

Lo que tenía que ser un motivo de extrema felicidad para Cristiano (igualar a Leo Messi como el jugador con más Balones de Oro) se convirtió en una razón más de enfado para el portugués. La razón, los halagos de Florentino Pérez a Neymar: "Neymar estando en el Madrid tendría más facilidades de ganarlo. El Madrid es un club que da lo que necesita a un gran jugador". Un guiño en toda regla al de Mogi des Cruzes en plena celebración de CR7. Algo que no olvidó nunca.

6. El interés por Neymar

A partir de ese momento, las noticias sobre el interés por Neymar fueron una constante. El 12 de enero de 2018, Marca soltaba la bomba: el Real Madrid pensaba en el crack brasileño. Cristiano se sintió especialmente dolido en una temporada en la que sostuvo al equipo en la fase clave. El pensamiento del '7' era el siguiente: el Real Madrid pensaba en sucederlo, mientras que él daba motivos para mantenerse durante más años en el trono de Concha Espina. No daba crédito y su rencor iba aumentando.

7. Kiev

Fue el capítulo final. Con la Decimotercera todavía en sus brazos, tras acabar la final contra el Liverpool, soltó el inesperado bombazo: "Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré". No fueron unos días, sino mes y medio. Pero el adiós de Cristiano, finalmente, llegó. Una nueva historia empieza.