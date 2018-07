Activistas protestan en Rusia con la bandera del arcoíris formada por camisetas de selecciones

10/07/2018 - 20:02

Activistas de varios países se pasearon por la Plaza Roja y otros lugares de Moscú durante la disputa del Mundial de Rusia portando camisetas de fútbol de sus selecciones con las que formaron la bandera del arcoíris, en un esfuerzo por defender los derechos de las personas homosexuales.

MOSCÚ, 10 (Reuters/EP)

El grupo, formado por activistas de España, Holanda, Brasil, México, Argentina y Colombia, cuyas camisetas de fútbol forman los colores del arcoíris, divulgaron las imágenes de la manifestación después de salir de Rusia con tal de garantizar su seguridad.

Rusia, que organiza el Mundial de fútbol, prohíbe lo que considera la promoción de la homosexualidad ante los menores de edad, una legislación que se ha utilizado para impedir las marchas del orgullo gay y detener a activistas.

La policía no respondió de inmediato a una solicitud para reducir la protesta, pero los activistas confirmaron que no tuvieron inconvenientes con las autoridades. El grupo viajó especialmente a la capital rusa y sus integrantes posaron juntos en la Plaza Roja, el metro de Moscú y fuera de la Catedral del Cristo Salvador. Incluso, algunas de las fotografías los muestran cerca de oficiales de policía.

Eloi Pierozan Junior, un brasileño de 32 años que vive en Ámsterdam y vistió la camisa del delantero Neymar, señaló que el objetivo de la acción era "difundir un mensaje de amor y tolerancia en todo el mundo y no sólo en Rusia". Las imágenes se tomaron del 28 al 30 de junio y la manifestación fue organizada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, el mayor grupo LGTB de España, según el activista.

Vitaly Milonov, un legislador que fue co-autor de la ley contra la promoción de la homosexualidad ante los menores, declaró que no le molestaba la manifestación porque no había atraído mucha atención y porque a su juicio "a nadie le importa". "La gente viene aquí para ver la Copa del Mundo, no para mostrarse sin ropa interior. Pero si estas personas quieren caminar con las camisetas de sus colores hay que dejarlas caminar", indicó.