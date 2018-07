El gran salto de Luka Modric: de ser un desconocido en Europa a optar al Mundial y al Balón de Oro

Juande Ramos fue el primero en llevarle a una gran competición

Confía en que si el croata sigue a este nivel gane el Balón de Oro

Foto: Reuters.

Uno de los grandes alicientes del Croacia-Inglaterra está en la figura de Luka Modric, para muchos el mejor jugador de lo que llevamos de Mundial. Tras conquistar su cuarta Champions con el Real Madrid, ahora afronta ante la selección inglesa su primera semifinal mundialista. Como todo gran logro, el éxito del centrocampista también guarda una gran oportunidad detrás que tiene a Juande Ramos como protagonista. El extécnico del Tottenham cuenta a elEconomista la intrahistoria de cómo fichó a Modric en 2008.

Luka fue el jugador más destacado de la humilde liga croata con el Dinamo de Zagreb. Con 22 años, ya tenía decidido dar el gran salto a una liga de mayor envergadura: Croacia se le quedaba pequeña y quería triunfar fuera de su país. Pero había un problema... en las grandes ligas aún era un auténtico desconocido.

Fue entonces cuando apareció en escena Juande Ramos: "Partíamos con ventaja respecto al resto de equipos para ficharle. Mi gran amigo Elvis Scoria vivía en Croacia y me llamó rápidamente para decirme que tenía que ver a ese chico". El técnico español se aficionó rápidamente a los partidos del Dinamo de Zagreb llegando a analizar al detalle cada movimiento del joven jugador: "Hacía cosas que no eran normales para alguien de su edad. Su manejo del balón, precisión en el pase y visión de juego eran cualidades innatas de alguien que iba en camino de ser un gran futbolista".

Los directivos del club londinense se quedaron boquiabiertos al escuchar que un futbolista poco experimentado llevaba la batuta de juego de todo un equipo. "Es un líder", repetía constantemente Juande Ramos a su entorno. Ante tal insistencia, no había otra opción: el fichaje tenía que producirse cuanto antes. En efecto, el 26 de abril de 2008 se hizo oficial la incorporación de Modric por 27 millones de euros al Tottenham.

En los primeros entrenamientos no hubo ningún tipo de inconveniente: ni idioma, ni falta de adaptación, ni mucho menos nervios. "Aprendió muy rápido a hablar inglés y supo captar a la primera lo que quería de él. No es que haya cambiado mucho, sigue siendo el mismo en el campo. La diferencia es que ha mejorado todas esas cualidades", confiesa Juande.

¿Futuro Balón de Oro?

Pese a que el entrenador español solamente le dirigiese en ocho partidos (fue destituido y dos meses después se alistó al Real Madrid), Modric se convirtió en ese referente que convenció a Juande cuando solo tenía 22 años: "Al final, no hay nada más gratificante que el orgullo de verle triunfar y saber que el tiempo me ha dado la razón".

El descomunal Mundial que está realizando Modric, además de los 10 años que lleva en la élite del fútbol europeo, le están ayudando a meterse en la lista de los futuribles ganadores del Balón de Oro. Juande Ramos parece no tener ningún tipo de dudas al respecto: "A diferencia de otras temporadas, este año no hay un candidato claro por lo que el abanico está más abierto. Si mantiene este nivel en la fase final del Mundial, confío en que gane su primer Balón de Oro. Es un chico humilde que se lo merece. Mejor no le digo el orgullo que yo sentiría".