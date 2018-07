Mundial 2018 | Día 22: Francia le aguanta el pulso a Bélgica y es la primera finalista

y así, francia llega aser finalista del mundial rusia2018 mediante antifutbol, másque todo para justificar a sus futbolistas sobrevalorados en clubes europeos y que sus politicasfrancesas estánen lo correcto sin importar que al mismo tiempo ser injusto con otros paises de la unión, pero en lo futbolistico nada, es como cualquier seleccion mediocre que sin zidane son nada. el único partido decente fue ante argentina, francia ahora igualitos a italia del 2006 o a los argentinos de italia90 y 2014, mucho antifutbol y puro gol de zagueros.



delanteros sobrevalorados cuyos clubes no han visto la champions en años, como que su unica función en cancha es esperar el balón ante la red luego no hacen nada, neymar siquiera hizo asistencias que ellos.



lamentable el arbitraje pitana y del uruguayo antefrancia que porpatriotismo en lugar de complicar, sancionar al seleccionado que dejó fuera a sus paises del mundial lo ayudan, ya es todo sospechoso en el futbol.



infantino incumplió su palabra, dijo que no habría facilidades para los tradicionales finalistas de mundiales:



italiabrasilfranciaalemaniaargentina. puede pensar diferente y querer que sea un mundial justo para todos pero al final sus resultados son injustos comolos de blatter. ojalá que francia pierda en la final del mundial rusia 2018.