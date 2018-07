Los jugadores madridistas se despiden con cariño de Cristiano

Madrid, 10 jul (EFE).- Los jugadores del Real Madrid se despidieron este martes con cariño y a través de las redes sociales del delantero portugués Cristiano Ronaldo, traspasado al Juventus, y le desean suerte en su nueva etapa en el equipo italiano.

Sergio Ramos.

Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del Real Madrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡Fuerte abrazo y suerte!

Gareth Bale.

Un jugador increíble y un hombre de primera. Ha sido un placer jugar junto a ti durante los últimos 5 años. Buena suerte para el futuro mi amigo.

Toni Kroos.

Crucial para los trofeos que ganamos en los últimos años. Un verdadero campeón. Ha sido un placer jugar contigo. Todo lo mejor, leyenda.

Casemiro.

Contigo aprendí, aproveché y gané. Gracias por todo, amigo.

Lucas Vázquez.

Ha sido un placer, Cris. Simplemente THE BEST.

Marco Asensio.

Ha sido un placer jugar a tu lado. Has sido un ejemplo en todos los sentidos. Te deseo mucha suerte en tu nueva etapa, Cristiano.

Nacho Fernández.

Un placer defender este escudo contigo. Eres y serás el número uno. Todo el madridismo te recordaremos como un líder. Suerte en tu nueva etapa, bicho.

Borja Mayoral.

Cristiano, dejas una huella imborrable en el madridismo y en todos los que hemos tenido el honor de ser tus compañeros. Gracias por tu trato siempre con los más jóvenes y por ser un espejo en el que mirarse para progresar en cada entrenamiento. Ha sido un placer.

Marcos Llorente.

Mucha suerte en tu nueva etapa, Cristiano. El recuerdo que dejas aquí es imborrable. Has hecho historia con esta camiseta.

Theo Hernández.

Un placer haber jugado al lado del mejor del mundo. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa, Cristiano. #AdiósLeyenda.

Achraf Hakimi.

Para los canteranos siempre has sido un ejemplo a seguir y yo he intentado fijarme en cada detalle para aprender lo máximo posible. Todos los madridistas no te olvidaremos nunca. Lo has dado todo por este escudo y esta camiseta. Ha sido un lujo y un orgullo ser tu compañero.

Dani Ceballos

Ha sido todo un honor jugar al lado del mejor jugador del mundo. Dejas un recuerdo imborrable, gracias por ser un ejemplo para todos cada día. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa, Cristiano.