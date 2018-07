Adán, en su despedida: "Todo un orgullo ser parte de la historia del Betis"

Sevilla, 10 jul (EFE).- El meta Antonio Adán, traspasado este martes por el Real Betis al Atlético de Madrid, con el que ha firmado por dos temporadas, dijo en su despedida del club sevillano que es "todo un orgullo ser parte de la historia del Real Betis Balompié" y también dejar al equipo en Europa, "donde siempre debe estar".

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, el madrileño recordó que llegó en 2014 "sin apenas hacer ruido" y se va "de la misma manera" y "con la sensación de los deberes hechos" al haber ayudado a devolver al Betis "al lugar del que nunca debió salir", pues se marcha "con un equipo y una afición" donde merecen "estar año tras año, en Europa".

Adán, de 31 años, se mostró "orgulloso de lo conseguido" en sus cuatro temporadas y media como portero bético y de haber "contribuido de forma activa a conseguir los objetivos de la entidad, jugando la mayor parte de los partidos" hasta convertirse "en el tercer portero con más encuentros en la historia de este gran club".

El excapitán verdiblanco se mostró agradecido a los directivos, a los entrenadores que ha tenido en este "maravilloso club", a sus compañeros, a todos sus empleados y, en especial, a la afición, "lo más importante que tiene" el Betis, "la que sostiene el escudo".

"A pesar de no ser un bético de nacimiento, me habéis enseñado un sentimiento, una pasión y unos valores que han estado presentes cada vez que me ponía vuestra camiseta y vuestro brazalete de capitán, que ya es el mío también. He intentado defender este escudo siempre con la mayor profesionalidad y respeto, a la altura de lo que vosotros merecéis", recalcó en su misiva.

El de Mejorada del Campo agradeció al beticismo "el respeto" con el que le ha tratado estos años, sus aplausos y también, en ocasiones, sus pitos, ya que le han "servido para ser mejor futbolista y mejor persona".

"Será un orgullo que nadie me podrá quitar decir que vestí la camiseta del Real Betis, que soy parte de su historia y que lo dejé donde siempre debe estar", subrayó Adán, que aseguró que se marcha "un bético más, porque ese sentimiento" que le ha enseñado su afición "quedará para siempre".