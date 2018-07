Lucas: "Para el Atleti que se vaya uno de los mejores a otra liga beneficia"

San Petersburgo (Rusia), 10 jul (EFE).- El defensor francés del Atlético de Madrid Lucas Hernández opinó sobre la marcha del delantero portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid al Juventus italiano que al club rojiblanco le beneficia que se vaya "uno de los mejores jugadores del mundo" a otra liga.

"No sé si será bueno o no para el Madrid, en el Atleti supongo que es mejor que no esté, porque uno de los mejores jugadores del mundo que vaya a otra liga beneficia. Supongo que el Madrid fichará a grandes estrellas y quien vaya bienvenido sea", manifestó Lucas tras la victoria de Francia contra Bélgica en las semifinales del Mundial de Rusia 2018.