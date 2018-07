Florentino Pérez ya prepara el nuevo Real Madrid tras la marcha de Cristiano Ronaldo

uno puede ser el mejor futbolistaruso del momento pero si no votaporputin entonces no es convocado a la selecciónrusa, a los ciudadanosrusos les monitorean loquevotan.



no quieren decir los mediosque a muchosenfrancia no los convocaron por escandalos similar a lodebenzema pero tambienconsumos.



y para quienes han sido eliminados enfase de grupos yoctavos de final de este mundial, llegó finalista un equipo futbolisticamente inferior a ellos y que ni siquiera se esforzó para ser finalista.



no sé que modernos son los medios pero no estoy a favor que usen el mundial para publicidad retrograda aunque nada se espera de una juventud que ya no tiene futuro.



por quilomberos losargentinos bloquearon a si mismos.