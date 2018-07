Ojeda: "Vengo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar"

Leganés (Madrid), 11 jul (EFE).- Daniel Ojeda, quien ha firmado este verano por el Leganés procedente del Lorca, aseguró que afronta con mucha ilusión y muchas ganas la experiencia de poder jugar en un equipo de la máxima categoría del fútbol español.

"Agradezco al club en general la apuesta que hace por mi. Vengo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar y de adquirir experiencia. Quiero trabajar, disfrutar de esta oportunidad que me brindan y cumplir los objetivos a nivel colectivo", comentó ante los medios acompañado del secretario técnico Txema Indias y de otro futbolista recién incorporado, Rodrigo Tarín.

Ojeda ha ido quemando etapas en los últimos años, pasando por todas las categorías desde Tercera a Primera: "Llegar a Primera es lo máximo que se puede conseguir. Además el cambio ha sido muy rápido, prácticamente hace dos años estaba en Tercera".

"Al final el trabajo y cómo se ha ido dando todo me ha permitido ir escalando categorías bastante rápido. A nivel personal me he ido encontrando mejor y ahora llego a Primera a seguir trabajando y a seguir creciendo porque tengo un margen muy grande para hacerlo. Y este es el mejor lugar", añadió.

Sobre la competencia que se va a encontrar, apuntó: "En cualquier equipo hay competencia y más viniendo donde yo vengo, a Primera. Sé que hay jugadores muy destacados, sobre todo en la parte de arriba que es la más complicada. Vengo a aprender de ellos, a aportar mi grano de arena, a jugar lo que el míster decida oportuno. Y a partir de ahí que todo sea lo mejor posible".

Además analizó como han sido los primeros entrenamientos de pretemporada: "El trabajo que hemos hecho estos primeros días es lo que necesitamos aquí. Estar bien trabajados tácticamente. El equipo lo está acogiendo bien, está trabajando muy bien. Y es el camino a seguir durante la temporada para cumplir los objetivos que tenemos marcados".