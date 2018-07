Luis Enrique rompe su silencio como nuevo seleccionador español: "Tengo 48 años y es difícil cambiar"

Luis Enrique se muestra "contento e ilusionado" con el nombramiento

Imagen: Reuters

Luis Enrique Martínez ha dado sus primeras palabras como nuevo seleccionador español. El asturiano, que se encuentra en Fontainebleau viendo a su hija disputar el Campeonato de Europa de menores de doma, ha atendido a Deportes Cuatro de manera sonriente y se ha mostrado "muy contento e ilusionado" con el cargo.

"No sé si era un sueño, pero me hace ilusión. He tenido la suerte de poder ser internacional. De sufrir y disfrutar con la camiseta de España en muchos campeonatos y tengo ilusión. Estoy contento y muy motivado. Tengo muchas ganas", ha declarado el nuevo seleccionador español.

En cuanto a su relación con la prensa, Luis Enrique lo tiene muy claro. "No puedo mejorar, es un nivel altísimo el que tengo (risas). Os trataré como os merezcáis, en la línea de siempre. Tengo 48 años y es difícil cambiar. Estoy contento con lo hecho hasta ahora y no voy a cambiar".

Cuando le preguntaron por las críticas que se hacen en nuestro país, el técnico asturiano se lo tomó con humor. "¿Críticas en España? Es imposible (risas). Ya sé que la crítica es algo anexo a cualquier cargo en nuestro país y estoy preparado para ello".

Para los que le acusan de antimadridista: "Les diría que les quiero muchísimo y estoy abierto a dar mi mejor versión". Por último, le preguntaron por el futuro de Piqué en la Roja y si le podría convencer para que siguiera. "Ahora ya te estás excediendo (al periodista), lo dejamos para otro momento".