Robert Ibáñez: "El primer objetivo va a ser la permanencia"

Getafe (Madrid), 12 jul (EFE).- El extremo derecho valenciano Robert Ibáñez, que ha fichado por el Getafe para las próximas cuatro temporadas, declaró este jueves que el "primer objetivo va a ser la permanencia", aunque si se puede repetir la misma campaña que la pasada "bienvenida sea".

El extremo derecho, de 25 años, se formó en las categorías inferiores del Valencia, club con el que llegó a debutar con el primer equipo el 29 de agosto de 2014 frente al Málaga.

Tras salir del Valencia jugó en el Granada, Leganés y Osasuna, su último club, con el que disputó la pasada campaña 17 partidos y marcó dos goles.

"Vengo al Getafe por la confianza que me dieron el primer momento. Se interesaron mucho por mi y no me lo pensé. Desde que supe de su interés dije a mis agentes que quería venir", apuntó Ibáñez.

La temporada pasada, con José Bordalás al frente del vestuario, el Getafe finalizó octavo en Primera y se quedó muy cerca de entrar en Europa.

"La temporada pasada el equipo dejó el listón muy alto, hizo una gran temporada y yo quiero aprovechar mis virtudes y demostrar al entrenador que puedo ser valido para esta plantilla", confesó.

Sobre los objetivos del club para el próximo curso, Robert Ibáñez fue tajante. "Siempre el Getafe quiere firmar la permanencia y el primer objetivo va a ser ese, pero si se puede hacer el mismo año que el pasado, bienvenido sea", concluyó.