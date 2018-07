El Barcelona hace oficial el pago de la cláusula de Clément Lenglet

no es que una selección perdió por motivos extrafutbolsiticos, 'yo llegué lejos porque me agrada este deporte, deja lo que te dijeron fuera del estadio, en cancha concentrate en el balón', muchos han perdido por concentrar la tactica alrededor de un futbolistafamoso o perder tiempo en pasesistos tikitaka desperdiciando corners y tiroslibre.



muchos han planteado pensando que son igual que el otroseleccionado o intentando imitar la tactica del adversario dejando de lado sus pocos recursos y estilo de juego.



senegalnunca imitó al oponente les jugó a todo o nada.



tampoco es juego en equipo eso demorar haciendo pasesitos esperando que el resto del equipo se arme dentro de la meta del guardameta, lo de armarse una mayor parte del onceno en la meta rival no es jugada en equipo, hasta eso los defensas arman barrera o si les quitan el balón es como haber perdido minutos valiosos. los goles de muchos han llegado de unajugada sorpresiva que dando la facilidad al rival de decirles a que tactica están jugando.



ahora lo de cambios, muchos dts en este mundial han errado sacando a quienes llegaban a la linea de meta, pormás que sea un jugador que cumplió su parte o que no está aportando en nada o no ha anotado un gol no se justifica el cambio, un recurso del futbol que solo debería ser para sustituir en cancha a los que están algolesionados o que les está costando caminar.



'glaskoin habia jugado su primer y último mundial'.