El Real Madrid no descarta confiar en la plantilla actual y no fichar a un galáctico

La inflación del mercado podría echar atrás la contratación de una estrella

Los traspasos de Neymar, Mbappé, Hazard o Kane se prevén difíciles

Bale asumiría el rol de líder secundado por Benzema, Isco y Asensio

Foto: EFE.

El Real Madrid se ha encontrado con una situación inesperada tras la salida de Cristiano Ronaldo. Al igual que le sucediese a otros equipos en temporadas pasadas, recibir altos ingresos por un jugador no asegura poder gastar esa cantidad de dinero rápidamente en el mercado, ya que los clubes suben el precio de sus futbolistas ante la necesidad de fichajes. Por ello, desde la directiva de Florentino Pérez manejan la posibilidad de confiar en la plantilla actual y no traer a una gran estrella.

Los despachos de la Castellana ya se preparan para el duro verano que les va a tocar vivir. La salida de Cristiano ha dejado un hueco difícil de completar tanto en lo deportivo, como en lo económico y en lo anímico. El equipo, y sobretodo la afición, necesita de un nuevo jugador que traiga el gen competitivo que siempre inspiraba el '7'.

Neymar es el favorito de los dirigentes, ya que generaría con su llegada algo similar a lo que llevó el portugués en su dia. Es uno de los mejores jugadores del mundo y una mina económica que mueve masas en todo el planeta. El brasileño es el plan A para llegar, pero si su traspaso se complica por las negativas del PSG, Florentino maneja otros nombres.

Son los Mbappé, Hazard y Kane. Las otras tres grandes estrellas que se podrían asemejar a Cristiano en cuanto a lo que generan. El primero es el más prometedor, pero también el más difícil de traer debido a su temprana edad y a su reciente llegada a París. El segundo está deseando fichar por el Madrid, aunque su carencia goleadora le resta puntos entre la directiva. Por último, el británico es una garantía de anotar, pero también un incógnita debido al rendimiento de los ingleses fuera de sus ligas nacionales.

Por ello, tanto desde la directiva como desde el cuerpo técnico se plantea el plan C. Saben que la plantilla actual tiene suficientes garantías como para pelear por todos los trofeos. Los Isco, Asensio, Bale, Benzema o Modric están más que preparados para asumir roles más importantes que no tenían con Cristiano y tratarían de que la baja del delantero no se note en lo deportivo.

Es una posibilidad que maneja el club por si el mercado se complica y por encima de todos, el gran beneficiado sería Gareth Bale. El galés sería en principio el nuevo líder sobre el terreno de juego y la pieza angular del proyecto de Lopetegui. Eso sí, el Madrid trataría de traer a un delantero de nivel medio-alto para que compita con Benzema y entre los dos hagan los tantos que ha dejado Cristiano.

De momento, una posibilidad que va cogiendo más fuerza en la casa blanca y que se prevé que pueda salir adelante si el verano y el mercado se hacen más duros de lo esperado.