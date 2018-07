El jugador del Villarreal, Rubén Semedo, saldrá de prisión tras abonar una fianza de 30.000 euros

Está acusado de haber secuestrado, agredido y tirotear a un hombre

El jugador está suspendido de empleo y sueldo por el Villarreal

Foto: EFE.

El defensa del Villarreal, Rubén Semedo, abandonará el centro penitenciario de Picassent en los próximos días. La jueza de instrucción número once de Valencia ha decidido otorgar su libertad condicional, previo pago de una fianza de 30.000 euros. Así pues, el jugador podrá salir de la cárcel una vez que la cantidad llegue al juzgado.

El central portugués fue detenido el pasado 22 de febrero por presuntamente haber secuestrado a un hombre en su casa de Bétera, agredirle, amenazarle y tirotearle con un arma ilegal que fue encontrada en su domicilio. Pero tras atender a las razones de su defensa, la jueza ha decidido otorgarle la prisión provisional, según informa Levante-EMV.

Semedo deberá permanecer alejado a 300 metros de su víctima, no podrá frecuentar los lugares habituales de ésta y, también, está obligado a comparecer una vez a la semana en el juzgado para firmar. El portugués ha abonado los 30.000 euros de la fianza, pero no saldrá del centro penitenciario hasta que el dinero esté en la cuenta del juzgado. Al tratarse de una transferencia bancaria no será hasta dentro de unos días cuando abandone el penal de Picassent.

El jugador está suspendido de empleo y sueldo por el el Villarreal mientras espera fecha para ser juzgado por homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia.